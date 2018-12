Barberá buscará el título de Supersport con una Yamaha

Héctor Barberá cambia de aires para 2019, aunque no de categoría, pues seguira en el Mundial de Supersport, en el que recaló tras su salida del Pons Racing de Moto2 este año por su positivo en un control de alcoholemia en València.

En la categoría paralela del Mundial de Superbike, el valenciano se reencontró con las buenas sensaciones que no tuvo en Moto2, y a pesar de ser un debutante, acabó puntuando con la Kawasaki ZX-R6 del equipo Puccetti, con un séptimo puesto en Catar como la mejor de sus cuatro carreras. Con esa experiencia, el de Dos Aguas ha optado por dar un salto y apostar por una moto y un equipo a priori más competitivos, el Team Toth y su Yamaha YZF-R6 con los que intentará asaltar el único título del que carece el motociclismo español.

«Estoy feliz de anunciar que correré la próxima temporada el Mundial de Supersport con el Team Toth Yamaha». Así informaba de su fichaje el propio piloto a través de su Instagram. El equipo cuenta con el apoyo de YART, Yamaha Australia, en el que confía la fábrica de Iwata para el Mundial de Resistencia, y que preparará su R6, la moto que mejores resultados ha tenido en la temporada recién finalizada.

Barberá, en declaraciones a Corsedimoto, se mostraba más optimista ante la nueva temporada. «Las carreras realizadas este año con el Puccetti no han ido cómo esperábamos, pero me han permitido conocer mejor la Supersport y entender que la Yamaha es la mejor moto del campeonato. Mi objetivo siempre es ganar y por eso estoy muy feliz de poder pilotar una Yamaha. Además, volveré a competir con Team Toth tras la experiencia de dos años en 250 cc en el período 2007-2008 y estoy muy feliz, porque en aquel momento logramos buenos resultados y realmente me sentí como en casa», añade el de Dos Aguas, que también este año con Pons volvía al equipo con el que fue subcampeón de 250 cc.