Jorge Lorenzo desvela qué le llevó a renunciar a su retirada en 2018

Jorge Lorenzo ha formado con Marc Márquez una dupla temible para el resto de la parrilla de MotoGP a partir de 2019, pero antes de su fichaje por Honda, el balear no solo no tenía claro su futuro equipo, sino que llegó incluso a plantearse la retirada.



Su ruptura con Ducati fue el detonante de ello y admite que pensó en dejarlo, pero explica también qué le llevó a dar marcha atrás en esa idea para seguir en busca de la mejor moto posible para 2019, algo que le brindó Honda con la salida de Dani Pedrosa y con el visto bueno de Marc Márquez.





"Apareció en mi cabeza la idea de dejarlo y me deprimí. Antes lo imaginaba y en parte me sentía feliz y aliviado, pues no volvería a sentir la presión ni me lesionaría. No esperaba que el ver que realmente esa posibilidad se podía cumplir me provocase tanta tristeza. Y así fue" pic.twitter.com/sPwI0SL1xN — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) 28 de diciembre de 2018



Así lo explica el cinco veces campeón del mundo en una entrevista a BT Sport. "Apareció en mi cabeza la idea de dejarlo y me deprimí. Antes lo imaginaba y en parte me sentía feliz y aliviado, pues no volvería a sentir la presión ni me lesionaría. No esperaba que el ver que realmente esa posibilidad se podía cumplir me provocase tanta tristeza. Y así fue". Así se refirió Jorge Lorenzo, en su primera entrevista después del final de curso, en BT Sport, al momento en que vio que Ducati apostaría por otro piloto, consciente de que le tocaba encontrar equipo".