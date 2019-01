Marc Márquez roza el podio en una carrera de montaña

Marc Márquez, que se operó del hombro nada más acabar la temporada, ha vuelto a la actividad deportiva este fin de semana. El quíntuple campeón del mundo de MotoGP participó junto a su hermano Álex Márquez en la Fita973, una carrera de montaña entre Vergós y Cervera, de 13,5 km y 550 metros de desnivel positivo.



Los dos pilotos compartieron prueba de trail, así como fotos y mensajes a través de las redes sociales tras la carrera. Al trabajo en el gimnasio de los últimos días, empieza a añadir ahora trabajo aeróbico para ponerse a punto cuanto antes, pues el próximo mes se inician los tests de pretemporada en Sepang (del 6 al 8 de febrero).



"Hoy ha tocado sufrir y aguantar las vaciladas de este fenómeno! Me ha pasado por encima. Empezamos cardio, un pasito más en la recuperación", dijo Marc Márquez en su Twitter, junto a una fotografía de ambos en la carrera que organiza el BTT La Segarra por las rutas que usan los dos pilotos para entrenar habitualmente.





Today was time to suffer and tolerate his jokes! He has beaten me! Cardio?????another important step for the recovery!

13,5km +550m #Fita973 pic.twitter.com/VqNayOonTJ