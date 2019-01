Grave lesión de Jorge Lorenzo en Italia

El español Jorge Lorenzo, nuevo piloto de Honda en la MotoGP, viajó este domingo a Barcelona para someterse a ulteriores exámenes después de que se le detectara el sábado en un hospital italiano una pequeña fisura en los escafoides de una mano, informa este domingo el diario transalpino "Corriere del Veneto".



El balear sufre una fractura de escafoides en la mano izquierda, que se produjo mientras hacía dirt-track, y será operado este lunes, según confirmó este domingo el equipo Honda Repsol, tras la que se ofrecerá más información. En principio, estas fracturas pueden requerir hasta seis meses de recuperación.





Unfortunately @lorenzo99 has sustained a fracture to the left scaphoid while training in Italy.



He will undergo surgery tomorrow (Jan 21) after additional checks.



Further information to follow tomorrow after his operation.