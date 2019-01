Zasca de Jorge Lorenzo a Aleix Espargaró citando a Muhammad Ali

La llegada de Jorge Lorenzo a Honda ha aumentado la expectación por el inicio del Mundial de MotoGP, pero antes de que empiecen a rodar, ya hay quien opina sobre quién ganará el duelo dentro del equipo Honda y uno de ellos fue Aleix Espargaró.



El catalán, en una entrevista concedida a Sky Sport Italia, destacó días atrás que lLos dos son pilotos muy fuertes, pero para mí Marc Márquez está a otro nivel, es su casa, la moto la ha desarrollado él con su gente, para mi es imposible batirle con la misma moto".



Unas declaraciones que no han gustado nada a Jorge Lorenzo a tenor de su respuesta de ayer en Twiter, en la que citó una frase del mítivo boxeador Mohammad Ali. "Imposible es sólo una palabra que usan los hombres débiles para vivir fácilmente en el mundo que se les dio, sin atreverse a explorar el poder que tienen para cambiarlo. Imposible no es un hecho, es una opinión. Imposible no es nada". Muhammad Ali





