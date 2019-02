Vídeo: Así pilota Marc Márquez una mini moto

El piloto español y vigente campeón de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha vuelto a pilotar una moto, en este caso una mini moto réplica de su Honda, dos meses después de su operación en el hombro izquierdo y antes de afrontar los primeros test oficiales de pretemporada en Malasia.

"Ha sido la primera toma de contacto con la moto. Los pilotos en general necesitamos tener la conciencia tranquila y durante el vuelo hasta Malasia, que son unas 14 horas, sabré que al menos he cogido una moto", señaló el piloto en declaraciones facilitadas por el equipo.

En Alcarràs (Lleida), Márquez se enfundó su mono para dar unas cuantas vueltas sobre la moto y poder, dos meses después, volver a sentirse piloto. "He hecho unas cuantas vueltas que me han servido para ver dónde me molesta un poco más y así poder trabajar con el fisio esta semana que nos queda", señaló.

"Ha ido un poco como me esperaba. Me falta fuerza en las frenadas, sobretodo en las curvas de izquierda, cuando tengo que apoyar el hombro, y es ahí donde tenemos que seguir esforzándonos. Ahora, paciencia en Malasia, para llegar a marzo al máximo", aseguró.

Y es que Márquez se subió por última vez a su Honda RC213V en Jerez, el 29 de noviembre, tras concluir los últimos entrenamientos del año. Después de su intervención, por una lesión recurrente en su hombro izquierdo, se centró en recuperarse.

Este martes, dos meses después de pasar por quirófano, volvió a pilotar una moto en "un nuevo escalón" dado en su camino de regreso a los circuitos, que será el próximo miércoles, 6 de febrero en los primeros entrenamientos oficiales de 2019, en el circuito de Sepang.