Canet: "Quiero ser campeón"

Los tres pilotos valencianos del Mundial de Moto3 arrancaron este miércoles 6 de febrero la pretemporada con unos primeros tests en el Circuit Ricardo Tormo, en los que brilló especialmente Arón Canet. El de Corbera, en la que será su cuarta temporada en el Mundial de la categoría, es uno de los grandes favoritos al título y se encargó de demostrarlo desde el primer momento de la sesión, en la que había un total de 20 pilotos de la parrilla.

Con el cambio de equipo y a los mandos de una KTM, acabó más que satisfecho de su rendimiento, tal y como explicó después del entrenamiento. «Ha sido un día muy positivo, tengo sensaciones increíbles con la nueva montura, que es completamente diferente a lo que teníamos el año pasado. He rodado con la moto con la que comenzaremos el campeonato del mundo y me he sentido fuerte desde el primer día, hemos ido muy muy rápido desde por la mañana así que estamos contentos».

De hecho, no tiene problemas Canet en ponerse el listón alto, apuntando al título mundial como gran objetivo. «El objetivo es luchar por el campeonato del mundo», dice el piloto del 'Max Racing Team' que capitanea el cuatro veces campeón del mundo, Max Biaggi.

En el mismo equipo destacó también la presencia del italiano Romano Fenati, que regresaba a la actividad deportiva después del incidente que protagonizó el pasado mes de septiembre en el circuito italiano de Misano. Fenati fue expulsado de aquella carrera de Moto2 por tocar el freno delantero de la moto de un rival. Una vez superada la sanción el piloto vuelve a la acción en la categoría de Moto3.

Los veinte pilotos de Moto3 utilizaron al máximo las siete horas de pista abierta en unas condiciones ideales, con sol, más de 20 grados de temperatura máxima y sin viento. Y entre ellos también estaban los valencianos Vicente Pérez y Sergio García.

El primero de ellos sufrió una caída sin consecuencias y este jueves intentará acumular más vueltas y experiencia de cara a su su primer Mundial completo de Moto3, después de que lo corriera la última parte del último año en sustitución del belga Livio Loi.

El resto de pilotos que salieron a la pista fueron Alonso López, Darryn Binder, Filip Salac, Nicoló Antonelli, Lorenzo Dalla Porta, Marcos Ramírez, Kaito Toba, Ai Ogura y los pilotos del Angel Nieto Team Albert Arenas y el joven Raúl Fernández .



Menos pilotos en Moto2

En la categoría de Moto2 el box de Estrella Galicia Marc VDS centró buena parte de la atención con Álex Márquez y Xavi Vierge, que parten entre los favoritos para hacer con el título a final de temporada en la categoría intermedia del Mundial. mientras Lorenzo Baldasarri y Augusto Fernández trabajaron desde el box del Pons Racing. Márquez, por su parte, protagonizó la única caída de la categoría. Un incidente, sin mayor importancia, que no obligó al equipo a modificar su planificación para la jornada.

Los entrenamientos continuarán hoy desde las 10:00 y hasta las 17:00 con entrada libre a la Tribuna de Boxes del Circuit Ricardo Tormo. Una oportunidad de ver en directo las evoluciones de tres de los pilotos valencianos del Mundial y de algunos de los grandes favoritos al título tanto en la categoría de Moto2 como en la de Moto3.