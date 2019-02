Sergio García: "Llegar al Mundial es un sueño"

Arón Canet le dejó el listón alto después de tres años en el equipo Estrella Galicia, pero Sergio García toma su relevo este año y lo hace con la ilusión y ambición propia de un debutante. Este jueves terminó los tests de entrenamientos de Moto3 en Cheste y se va con buenas sensaciones a pesar de haber sufrido más de lo habitual en pretemporada por culpa de una lesión que le obligó a pasar por el quirófano.

Pero aquella artroscopia a la que fue sometido el 12 de diciembre en el hombro izquierdo está casi olvidada y ahora afronta con ambición su primer año en el Mundial. «Ha sido una pretemporada muy diferente a lo que estaba acostumbrado, la lesión me ha frenado un poco más mi preparación. Pero lo he cogido con muchas ganas, y cuando salí de la operación me puse con la rehabilitación muy fuerte y conseguí montarme en la moto al mes».

Una moto que, sin embargo, era muy distinta a la que ha probado los dos últimos días en el Circuit Ricardo Tormo. «Para este test Honda ha traído una moto nueva que yo todavía no había probado. El objetivo de este entrenamiento era poner a punto la Honda 2019 de cara a los siguientes entrenamientos y las primeras carreras. Pero todo ha ido muy bien, la meteorología nos ha permitido aprovechar al máximo el tiempo en pista. Las conclusiones son positivas, ya que en estos dos días mi ritmo ha sido constante y he podido rodar mucho».

Una primera toma de contacto con la moto del Mundial que le sirve para valorar lo que ha logrado en su aún corta carrera deportiva. «Llegar al mundial de MotoGP es un sueño que siempre tienes desde pequeño, luchas por ello y es muy difícil conseguirlo y cuando lo logras es una gran ilusión que tienes», aseguró en un vídeo facilitado por su equipo. En él, añade que «lo que más me gusta de ser piloto es el ambiente de carreras y la tensión que tienes antes de ponerte el traje».

Por otra parte, acabaron también sus entrenamientos en Cheste los valencianos Arón Canet y Vicente Pérez, quien sufrió una caída. «Ha sido un invierno duro, aun me estoy recuperando de la intervención en la mano izquierda y no he podido hacer la pretemporada como yo hubiera querido, pero ya estamos bien físicamente».