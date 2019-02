¿Quién es el gran ausente en el vídeo de felicitación a Rossi por sus 40 años?

Valentino Rossi ha cumplido este sábado 40 años, con más de media vida en el Mundial de MotoGP. Por este motivo, Dorna, organizadora del Mundial de motociclismo, le ha querido felicitar con un vídeo muy especial de cuatro minutos de duración.



En el mismo, personalidades del deporte y del espectáculo felicitan a Valentino Rossi en un día tan especial. Desde Lewis Hamilton, Roger Federer y Novak Djokovic, o españoles como Rafa Nadal, Andrés Iniesta, Garbiñe Muguruza y Carlos Sainz, y artistas como Jovanotti y Sabrina Salerno.



Entre sus compañeros de profesión, felicitan al italiano compatriotas pero también pilotos españoles como Sete Gibernau, Ana Carrasco, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa y su compañero en el equipo Yamaha Maverick Viñales.



Sin embargo, el vídeo finaliza con una gran ausencia, la de Marc Márquez, su gran rival en los últimos años, con el que ha tenido más de una polémica desde el incidente de Sepang en 2015. A pesar de que la relación parecía haberse normalizado, el piloto español de Honda no aparece en el vídeo, pero sí Jorge Lorenzo.





SURPRISE!!! ???@LewisHamilton, @rogerfederer, @DjokerNole, @aguerosergiokun, Maradona... Some of the biggest names from all over the world send their birthday wishes to @ValeYellow46 on his 40th Birthday ? #Rossi40 pic.twitter.com/P3mEvjiJ3B