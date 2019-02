El Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS ha presentado este lunes su nuevo proyecto, con el que espera aspirar a todo en la temporada 2019, para disputar las categorías Moto2, con Álex Márquez y Xavi Vierge; Moto3, con Alonso López y Sergio García Dols; y MotoE, con Mike Di Meglio, además de los equipos junior, School y Talent.

En total, y una vez más y pese a la salida de Arón Canet del equipo con el que se formó y corrió tres temporadas en el Mundial, con sus primeras victorias, el Estrella Galicia 0,0, es el equipo de los valencianos. Hasta tres pilotos de la C. Valenciana se reparten entre sus seis equipos, pues a Sergio García Dols hay que añadir a Daniel Holgado en el Mundial Júnior FIM CEV Repsol de Moto3 y a Adrián Cruces en la European Talent Cup.

Álex Marquéz y Xavi Vierge serán las principales bazas del equipos para lograr grandes resultados en Moto2, esperando que este sea el año definitivo del pequeño de los Marquéz, después de cuatro años a las puertas del título. En Moto3, la responsabilidad de hacer grandes cosas recaerá sobre Alonso López, mientras que Sergio García será el 'rookie' de la categoría.

El presidente del equipo Marc VDS, Marc Van der Straten, fue el primero en hablar destacando lo "importante y especial" que es "estar en la cúspide", algo que también implica "responsabilidad". "Para nosotros es un desafío acompañarles desde la base hasta Moto2. No hay ningún proyecto que funcione sin pasión ni colaboración, que son los dos conceptos que apoyan nuestro trabajo", señaló el máximo dirigente del proyecto en el acto de presentación del Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS.

"Después de un año complicado asumimos los buenos momentos y limpiamos lo que hizo falta y este año hemos formado un equipo con el que queremos aspirar a todo. Recuperamos los colores con los que se inició Marc VDS, el objetivo son los podios", prosiguió.

Y en este nuevo proyecto, hay muchas esperanzas puestas en Álex Márquez, que correrá su quinto Mundial consecutivo en Moto2. "Ganar el Mundial es la ilusión y por lo que estamos trabajando, ha habido cambios en el equipo que nos van a beneficiar, estamos ilusionados con la nueva moto. Hemos cambiado un poco la idea de trabajar en la pretemporada, la velocidad está y falta un poco la constancia", reconoció el de Cervera, que se ha quedado en Moto2 para "ser campeón del mundo".

"Responsabilidad ante todo, sabes que tienes mucha gente mirándote, pero es bonito toda la escala y la pirámide y saber que tienen el sueño de llegar. Estamos centrados a lo nuestro, pero ver la ilusión de los niños del proyecto es una motivación y una responsabilidad", agregó respecto al trabajo de base del equipo, apoyando a los más jóvenes.

Su compañero de equipo será Xavi Vierge, que se estrena en el Team Estrella Galicia "ilusionado y agradecido" por esta oportunidad. "Se me hacen los días eternos, deseando volver al trabajo y seguir esta evolución", manifestó un Vierge que espera "pelear por el Mundial", aunque de momento va con calma.

"Nos tenemos que tomar la cosas con calma. Llego a un equipazo, el mejor de la categoría, cada año luchan por ese objetivo, así que a aprender lo máximo posible y juntarlo con mis ganas y mi experiencia. Ojalá ponérselo complicado a Álex", expresó un Vierge confiado en hacer grandes cosas y que sorprenderá a más de uno, según su 'Team Manager' Joan Olivé.

Ambos han querido insistir en que el buen ambiente en el 'box' será clave en la temporada. "Hay que gestionarlo para que fuera mantengamos ese buen rollo que tenemos", afirmó Márquez, mientras que Vierge cree que compartir información les hará "evolucionar más rápido". "Son carreras, cuando se apaga el semáforo no piensas, pero tenemos muy buena relación y tiene que seguir siendo así, nos hará mejorar a ambos", comentó Xavi Vierge.

La principal novedad de este año será el cambio de motor, ya que el Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS pasará a correr con motor Triumph. Además, los colores en las motos han cambiado para volver a los orígenes del Marc VDS, con tonos amarillos, granates, blancos y el azul de la empresa cervecera.



Alonso López y Sergio García se reencuentran como en 2017

En Moto3, el 'Team Manager' de la categoría, Jordi Arquer, destacó que es un "valor añadido" poder contar con Alonso López y Sergio García, dos pilotos que han pasado por todos los campeonatos inferiores. "Es un equipo en el que llevamos dedicando mucho esfuerzo y sacrificio. Necesitamos un periodo de adaptación al campeonato, pero evidentemente se pude soñar con revalidar título, contamos con todos los ingredientes para que esto sea una realidad y que lo sea pronto", añadió.

La apuesta y cabeza del equipo será Alonso López, que ya corrió en Moto3 la temporada pasada, donde un cuarto puesto en el Gran Premio de España fue su mejor resultado. "El año pasado cogí experiencia y espero que me pueda servir. Conocer los circuitos es muy importante, y las telemetrías. Tengo una moto muy competitiva, ojalá soñar con el título", manifestó López.

Por su parte, será Sergio García su compañero de equipo, debutante en la competición pero con el que ya coincidió en en el Mundial FIM CEV de 2017. "Afronto este año con mucha ilusión, conocer al equipo es bueno, conoces a toda la gente. Es un año para disfrutar y dar el máximo. Quiero aprender los circuitos y tener una base para el año que viene", reconoció García Dols, que sabe que el título todavía queda lejano.



Copa del mundo de MotoE

Una gran apuesta del Team Estrella Galicia será adentrarse en la categoría MotoE, de motos eléctricas. El presidente Marc van der Straten advirtió, incluso, que este tipo de motos podrían "ir de la mano" con las motos al uso, en la misma competición.

Joan Olivé, que se mostró "muy contento" y agradecido ante este "gran reto" de "liderar este proyecto", aclaró que siempre tuvieron claro que Mike Di Meglio era el piloto que buscaban para esta nueva categoría, por su "experiencia, velocidad" y por ser "campeón del mundo".

"Este equipo no es un equipo que está en las competiciones por estar, vamos a competir por todo y lo daré todo, me gusta pelear hasta el último momento", confesó un Mike Di Meglio al que le sorprendió que las motos eléctricas no hicieran ruido. "El objetivo va a ser intentar estar en el podio, porque si es así pelearemos por el título de MotoE", agregó el piloto.

En el acto también se presentaron los equipos junior, con Ryusei Yamanaka, Daniel Holgado y Julián Giral; talent, con José Antonio Rueda, Diogo Moreira y Adrián Cruces ; y school, con Angel Piqueras, Brian Uriarte y Pol Solá. De su formación se encargará Víctor Carrasco, 'Team Manager' de los más pequeños.

"El objetivo es aprender, son muy jóvenes, tienen un gran recorrido. Pero es una competición y a todos nos gusta ganar, intentaremos luchar en todos los campeonatos que estemos presentes", señaló Carrasco.



Emilio Alzamora al frente de todos ellos

Así, el director de la Monlau Technical School, Emilio Almazora, destacó la importancia del talento en los más pequeños. "Con el talento se nace y se detecta teniendo una estructura en la base. Nos fijamos en el talento, pero también en las familias, tienen que ser muy maduros aunque sean jóvenes", afirmó el descubridor de los Márquez, que pretende seguir con el "gran trabajo" realizado por el equipo para mantener la "excelencia".

Por último, el director de contenidos de Hijos de Rivera, Santiago Miguélez, tras estar con el equipo en los dos campeonatos conseguidos en Moto3 y Moto2, espera seguir cosechando éxitos. "En MotoGP estamos ilusionados con el nuevo acuerdo de Dorna con Dazn y a nivel deportivo, los jóvenes tienen que desarrollar su talento. En Moto3 tienen que aprender y en Moto2 esperamos que nos den muchas alegrías este año", concluyó.