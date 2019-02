Así vuela Marc Márquez en un kart

Marc Márquez no puede estar parado. En plena recuperación de la operación de su hombro, y tras los tests de Sepang y a la espera de los de Losail, el piloto de Honda Repsol ha decidido seguir rodando a toda velocidad, aunque sea emulando a Super Mario en los karts.



En pretemporada su familia le desmontó las motos, y en Sepang el equipo le obligó a parar. Pero el de Cervera ha optado por irse a correr en los karts, como complemento a sus sesiones de fisioterapia y de gimnasio para recuperar el hombro izquierdo.



"Seguimos con la recuperación, estímulos nuevos para el hombro", tuiteó Marc Márquez, a quien se le ha relacionado con una modelo de 20 años estos días, junto a un vídeo en el que se le ve pilotar, y no despacio, en un kart, lejos eso sí del F1 de Red Bull al que se subió meses atrás en Austria.





Seguimos con la recuperación, estímulos nuevos para el hombro??

We continue with the recovery, new exercises for the shoulder!? pic.twitter.com/xpTAC7BMxf