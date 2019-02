Jorge Lorenzo estrena casco con mensaje envenenado para Ducati

Jorge Lorenzo ha vivido este sábado en Losail (Catar) un día especial por ser el de su reaparición de su lesión y su estreno en pista con los colores de Honda, ya que los tests de Cheste en noviembre de 2018 los hizo vestido completamente de negro al no poder lucir otros colores distintos a los de Ducati hasta el final de su contrato.

El mallorquín, sin embargo, ha sido protagonista también por el nuevo casco que ha estrenado, y no solo por el regreso de la marca 'Chupa Chups' al mismo, sino por una frase con mensaje envenenado para el jefe de su anterior equipo, en Ducati.

En la parte trasera del mismo se puede leer lo siguiente: "I'm not a great rider, I'm a champions' ("Yo no soy un gran piloto, soy un campeón"). Y es que Lorenzo aún no ha olvidado aquella frase de Claudio Domenicali en la que le definía como "un gran piloto", sin más. Algo que molestó a Lorenzo, teniendo en cuenta que tiene cinco títulos mundiales en su palmarés y que competía en el equipo con Dovizioso, quien tuvo mejor trato pese a no haber sido nunca campeón del mundo.