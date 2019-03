Jaume Masià quiere correr en el circuito de Losail

Una grave caída en los entrenamientos de Jerez del pasado 22 de febrero impidió a Jaume Masià participar en los últimos tests de la pretemporada en Losail. Aunque el primer diagnóstico señalaba la fractura de tres dedos del pie y la necesidad de una intervención quirúrgica días después, finalmente no tuvo que pasar por el quirófano, pero se ha tenido que someter a un tratamiento de recuperación que no ha podido terminar a tiempo.

A pesar de ello, el piloto de Algemesí ha viajado a Catar con la firme intención de subirse a la moto y participar en el primer Gran Premio del año, pero aún debe andar con muletas por su lesión en el pie izquierdo y deberá someterse hoy a un examen médico en el mismo circuito de Losail para recibir el visto bueno médico para correr, tal y como explicó ayer a SUPER. «En un principio voy a intentar correr, me tienen que dar el ok los médicos del circuito, pero no sé si me lo darán o qué. Aún sigo yendo con muletas, apoyo un poco solo el pie, pero lo intentaré».

Quien seguro que no podrá subirse a la moto este fin de semana es el también valenciano Sergio García, ya que no cumple los 16 años hasta el 22 de marzo y tendrá que aplazar su regreso hasta el próximo Gran Premio de Argentina. A pesar de ello, después de los últimos tests oficiales en Losail, prefirió quedarse junto al equipo para vivir desde dentro el primer Gran Premio del Mundial junto a su equipo, tal y como señala también en declaraciones a SUPER. «Estos días voy a acostumbrarme al ambiente del Mundial, a los horarios y todo,, aunque aquí son diferentes, a estar con el equipo, hacer piña y aprender todo lo posible».

A pesar de ello, no puede evitar pensar en el siguiente gran premio, el de su debut en el Mundial con la moto que hereda de Arón Canet. «Tengo muchísimas ganas de que llegue ya Argentina, pero antes estaré una semana en Borriana entrenando, luego me iré otra a Barcelona y ya desde allí partiremos hacia Argentina».



Nueva alianza de Aspar

Pero si para alguien fue un día especial ayer dentro del motociclismo valenciano es para Jorge Martínez Aspar. El alcireño y su equipo llegan a este inicio de año con energías renovadas gracias a la alianza con Sama Global Investment. Ayer se celebró la presentación mundial de dicha unión en la ciudad de Doha, ante una ilustre audiencia en la que destacaba la presencia del Ministro de Deporte y Cultura de Qatar, Dr. Salah Al Ali; el presidente de Sama Global Investment, Abdullah Al-Mutawaa; y el CEO de Dorna Sports, empresa organizadora del Mundial de motociclismo, Carmelo Ezpeleta.

«El Sama Qatar Ángel Nieto Team nace con dos metas claras: volver a ser campeones del mundo y formar pilotos jóvenes que puedan llegar al Mundial. Presentamos una alianza que nace de una mezcla de culturas y que quiere aprovechar lo mejor de cada una para alcanzar el éxito. Sama Global Investment nos ha acogido con los brazos abiertos y queremos devolverles la confianza que han depositado en nosotros con grandes resultados», señaló Jorge Martínez Aspar.

En el Mundial contará con Albert Arenas y Raúl Fernández como pilotos de Moto3 y con Jake Dixon y Xavi Cardelús como pilotos de Moto2. El equipo, además, tendrá presencia en la novedosa Copa del Mundo de MotoE, una competición de motos eléctricas en la que el Ángel Nieto Team contará con Nico Terol y María Herrera.