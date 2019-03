Lorenzo corrió en Qatar con una fisura en la costilla

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Repsol Honda) sufre una fisura en la primera costilla del lado derecho por su caída durante los terceros entrenamientos libres del Gran Premio de Catar y estará entre 3 y 4 semanas recuperándose, ha confirmado este martes su equipo.







TAC done. Fissure of the first rib on the right side, 3 weeks / 1 month to recover. We will fight in Argentina! pic.twitter.com/jaWBDvykNH