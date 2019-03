"Álvaro Bautista los ha dejado con el culo al aire"

Sin pelos en la lengua, Chicho Lorenzo no se ha cortado a la hora de opinar sobre el Mundial de Superbikes que lidera con mano de hierro el español Álvaro Bautista. Recién llegado de MotoGP, el talaverano ha ganado las cuatro carreras en Australia y Tailandia con una superioridad aplastante con la Ducati oficial.



Si la pasada temporada ya incendió las redes con su opinión sobre la acción de Marc Márquez en Motorland Aragón que le costó una caída y una lesión en el pie a su hijo Jorge Lorenzo, esta vez ha arremetido contra el Mundial de las motos de serie, que desde hace unos gestiona también Dorna.



Cuestionado al respecto por un seguidor, el padre de Jorge Lorenzo responde en las redes sociales sobre el nivel de Superbike, "penoso" según él, pues "necesita un cambio generacional" ya que "Bautista los ha dejado con el culo aire", y sueña con un campeonato "rejuvenecido y con menos costes" que "sirva de trampolín hacia MotoGP".





3 La calidad de Bautista como gran piloto de MotoGP está fuera de toda duda, pero en este deporte hay algo que está por encima de la calidad de los pilotos a la hora de decidir el lugar que le corresponde a cada uno y no me parece mal, puesto que es un deporte espectáculo.....

4 y me imagino, sobre todo después de leer a @pecinogp que por varios motivos interesaba y mucho que Bautista corriese este año en SBK como oficial de una marca que no fuese kawasaki y con posibilidades de hacer lo que está haciendo. No me ha sorprendido en absoluto porque....