Lorenzo: "Honda ha juntado a Messi y Cristiano en un mismo equipo"

Jorge Lorenzo ha asegurado que "estar con Marc Márquez en Honda es como juntar a Messi y Cristiano en el mismo equipo". El balear, tras la primera carrera disputada en Losail (Catar), y el paréntesis hasta el Gran Premio de Argentina de la próxima semana, ha sido entrevistado por la revista GQ España, en la que se sincera sobre su relación con su actual compañero de equipo y sobre temas más personales.

"Nadie nos obliga a ser amigos", dice sobre su relación con Márquez. Sus cinco títulos mundiales son producto de su trabajo. "Esa obsesión, ese perfeccionismo, hace que no disfrute tanto de la vida, o de los placeres de la vida. Pero lo bueno es que gracias a ello he conseguido lo que he conseguido".

Todo eso no ha sido fácil. "Me acuerdo de que fui uno de los pocos pilotos que admitió que sentía miedo de ir en moto, en 2008. Cuando sufrí cuatro o cinco caídas seguidas y la última fui rodando con el cuello dando vueltas para atrás y estuve unos días sin acordarme de casi nada, ahí dije: 'Ostras, es que si sigo así me voy a matar'. La siguiente carrera admití públicamente que tenía miedo", confesó.

"Eso le chocó mucho a la gente, porque ningún piloto hasta la fecha lo había reconocido nunca. Esa sinceridad, en realidad, jugó en mi contra, porque una fábrica no quiere tener en sus filas a un piloto que tiene miedo de correr. Admitir eso públicamente no jugó precisamente a mi favor", añade.

Su fama de tímido la ha compensado con otra actitud opuesta: "para disimular esa timidez, la disfrazaba con lo opuesto, que era esa chulería o ese querer demostrar que era más fuerte de lo que en realidad era. Pero aprendí también que en la vida todo son matices. Si eres arrogante con un punto de simpatía, pues hasta caes en gracia. Yo en su momento no entendía esos matices y eso me trajo problemas con los medios de comunicación".

"Yo me definiría más como el personaje rebelde, como un James Dean o como alguien rebelde que no se deja guiar por las reglas y hace lo que cree que le conviene o le apetece en cada momento. Mi vida en ciertos aspectos ha sido dura, mi padre ha sido duro conmigo y, en cierto modo, profesionalmente le debo todo a esa dureza", comenta Jorge Lorenzo.

"Yo, si tengo que elegir, prefiero un padre duro y que te enseñe los valores importantes de la vida, el esfuerzo, la disciplina y la honestidad", añade al comparar su relación con Chicho Lorenzo con la que pueda tener Marc Márquez con su padre. ""Tenemos dos caracteres difíciles, así que si pasamos mucho tiempo juntos al final acabamos discutiendo. Porque somos así, somos dos personas con un carácter muy fuerte. Entonces congeniar es complicado, pero al final te das cuenta de que un padre siempre quiere lo mejor para su hijo. No siempre acierta, a veces comete errores, pero siempre por lo que él cree que es el bien para su hijo".

Esta temporada, Honda ha decidido juntarles en el mismo garaje, tras la etapa del balear en Ducati: "Entre Marc y yo podrían saltar chispas, de hecho, es algo que puede acarrear la competición y es normal. Como dijo Ezpeleta hace unos días, Marc y yo no tenemos por fuerza que ser amigos; él tiene sus amigos, yo tengo los míos y competimos en un deporte individual. Compartimos garaje y parte del equipo, e intentaremos compartir información para que el equipo sea más potente".

"Pero al final", concluye Lorenzo, "cuando nos bajamos la visera, no deja de ser un deporte individual y yo quiero batir a los 22 que corren contra mí, incluido mi compañero de equipo. Pero, en general, el 90 por ciento de lo que puede aportar la unión Lorenzo-Márquez son cosas positivas, dos pilotos que son de lo mejor de la parrilla. Los mundiales de la última década han sido Lorenzo-Márquez. Es como juntar a Ronaldo y a Messi en el mismo equipo".