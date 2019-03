Vídeo: Se sube a la moto de un rival y se lía a puñetazos

Un piloto acabó encima de la moto de otro competidor durante el Campeonato de Superbikes disputado en el circuito del Parque Sur de Costa Rica.



Según difundió el heptacampeón del mundo de Superbikes, Carl Fogarty, a través de su Twitter, la surrealista escena capta un incidente que no acaba ahí.



Tras el toque, el piloto de unas motos se sube a la del rival para evitar irse al suelo, hasta que esta se detiene. Sin embargo, la reacción del 'que iba de 'paquete' fue surrealista, pues acabó tumbando al otro de un puñetazo, que tras levantarse volvió a buscarle, paseando por la pista, con el riesgo para el resto e participantes.



Es de esperar que la sanción sea ejemplar para ambos.













Just been sent this..? not sure where it is but I PMSL..?????? pic.twitter.com/wmoPuoqDcs