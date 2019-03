Luto en el motociclismo y el deporte

Las reacciones a la muerte de Marcos Garrido, piloto de 14 años fallecido este domingo durante una carrera en el circuito de Jerez, no se han hecho esperar. Todos lamentan este duro golpe al motociclismo español que llega cuando apenas se ha recuperado de la pérdida el pasado verano de Andreas Pérez en otro accidente, esta vez en Montmeló.



Desde la Cuna de Campeones, donde se formó el joven piloto roteño, hasta el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, el Circuito de Jerez, el Ángel Nieto Team, pilotos y expilotos como Iker Lecuona, Raúl Fernández, Maverick Viñales y Héctor Faubel, entre otros, han lamentado a través de las redes su muerte y han dado sus condolencias a familiares y amigos.



También el Consejo Superior de Deportes (CSD) y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) emitió anoche un comunicado de pésame.







Very sad news... ride in peace little champion. All my support to the family and friends of Marcos Garrido ???? pic.twitter.com/Ae11P77UL9