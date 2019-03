"Rossi no está pensando en retirarse, no lo hará en dos años"

El hermano de Valentino Rossi, Luca Marini, ha dado una alegría a los tifosi en una entrevista en 'La Gazzetta dello Sport' en la que asegura que el nueve veces campeón del mundo no se retirará en dos años, cuando finalice su actual contrato con Yamaha.

El piloto de Moto2 del propio equipo de Rossi, el VR46 Sky Racing Team, que comparte muchos momentos en la academia del 'Ranch' en Tavullia, y que es hermano por parte de madre de Valentino, confesó: "Mi hermano no está pensando en retirarse y no lo hará en dos años".

"Valentino tiene el espíritu de un chico. Si lo vieras cada día, no solo en pista sino también en casa, no te sorprendería para nada que continúe corriendo. Es muy duro ganarle en los entrenamientos, y si pasa, vuelve a correr otra carrera. Te aseguro que no está valorando la opción de retirarse. No creo que se retire en dos años", añadió Luca Marini, aspirante al título de Moto2, sobre su hermano, que en 2020 acabará la temporada con 41 años.

"Tiene el espíritu de un chico joven pero es un hombre de gran experiencia. Parece uno de nosotros. Tiene unas grandes ganas de ganar. Correr en moto sigue siendo aquello que más le emociona", concluyó Marini sobre su hermano.

