Marc Márquez desvela cómo ha entrenado desde la carrera de Catar

Marc Márquez ha aprovechado el parón entre las dos primeras carreras del campeonato del mundo para practicar motocross de cara a preparar el Gran Premio de Argentina, algo que ya había hecho en años anteriores a pesar del riesgo que supone por posibles lesiones.



El de Cervera ha conseguido llevarse el Gran Premio de Argentina en dos ocasiones, 2014 en su primera visita a Termas de Río Hondo y en 2016, cuándo compartió podio con el italiano Valentino Rossi y el también español Dani Pedrosa.



Además el vigente campeón del mundo suma ya cuatro 'pole positions' en los cinco años que ha visitado Argentina, uno de sus circuitos predilectos y en los que más cómodo se encuentra sobre la moto.



"Empezamos bien en Catar y luchamos por la victoria hasta el final. El objetivo, evidentemente, es hacer lo mismo en Argentina y sumar tantos puntos como sea posible. El tiempo entre las dos carreras ha sido bueno; he podido volver a entrenar haciendo motocross y me siento con confianza para esta carrera" declaró el piloto catalán.

Por otra parte, su compañero de equipo desde este año, Jorge Lorenzo, se muestra muy confiado de cara al próximo Gran Premio de Argentina y asegura que su muñeca "está mejor y el dolor de las costillas también ha mejorado mucho desde la última carrera", en la que sufrió para sumar sus primeros puntos del campeonato.



Lorenzo, tras caerse en los entrenamientos libres del Gran Premio de Catar y recuperarse de una fisura en una costilla, espera poder luchar por el podio, pelear con los de arriba y demostrar que él y su Honda están capacitados para optar a un nuevo título de la categoría reina.



"A pesar de no terminar donde queríamos, en Catar vimos que tenemos mucho potencial con la Honda. Este fin de semana tendremos la oportunidad de seguir mejorando sobre la moto" declaró el piloto mallorquín.



Lorenzo encuentra en el trazado argentino un verdadero escollo; nunca ha conseguido salir victorioso de las 25 vueltas del circuito y su mejor posición fue la de 2014, cuándo logró la tercera plaza del podio.



"En el pasado, el de Argentina no ha sido uno de mis mejores circuitos, pero esta moto me ofrece una nueva oportunidad" señaló el tres veces campeón del mundo.



El próximo Gran Premio de Argentina de motociclismo se disputará entre el viernes 29 y el domingo 31 de marzo para las categorías de MotoGP, Moto2 y Moto3.