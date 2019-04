Rossi y Márquez sellan la paz en Argentina

Marc Márquez y Valentino Rossi, primero y segundo en el Gran Premio de Argentina, se dieron la mano en la antesala del podio en un gesto que no fue fácil de ver pero que Dorna ha querido difundir con un mensaje: "Respeto mutuo".



Como testigos, el tercer clasificacdo, Andrea Dovizioso, y el patrón de MotoGP y consejero delegado de Dorna, Carmelo Ezpeleta.





RESPECT ?@marcmarquez93 and @ValeYellow46 shake hands after the #ArgentinaGP race ? pic.twitter.com/QvRAcFqfHL