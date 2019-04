La respuesta de Marc Márquez sobre si correrá en la Isla de Man

Antes de abandonar sudamérica y tras ganar en el GP de Argentina, Marc Márquez se sometió a un tercer grado de los aficionados en un acto de Estrella Galicia en Brasil. Allí le preguntaron si se atrevería a correr alguna vez en la Isla de Man, la carrera más peligrosa del planeta, en la que más de 250 pilotos han perdido la vida desde 1907.

«No. Tengo mucho respeto a los pilotos que lo hacen, pero a mí no me gusta. Yo voy en moto para divertirme, para disfrutar pilotando, buscar el límite y, para mí, la Isla de Man lo veo como ir a jugarte la vida. Una sensación que puede salir bien o no. Yo voy en moto para disfrutar y no para sufrir, tener árboles ahí y poner en peligro la vida», explicó el piloto del equipo Honda Repsol.

Una de las imágenes que dejó el GP de Argentina fue la paz que firmaron Marc Márquez y Valentino Rossi cuando el italiano le tendió la mano para que se la chocara y el español no la rechazó, antes de subir al podio como primero y segundo.

«El tiempo pone todo en su sitio», dijo Márquez esta semana, aunque «lógicamente ser amigo de uno de tus rivales, sea Valentino o no, es muy difícil, casi imposible, porque luego en la pista hay rivalidad».

Tampoco se ve compartiendo equipo con Rossi en el futuro: «No creo, no creo... Hombre, si corre hasta los 50, porque nunca se sabe ya (risas), pero Valentino lo que está haciendo es increíble con 40 años, sobre todo la manera de mantener la motivación, mantener ese espíritu. Pero será difícil compartir equipo por los años».

Igualmente, el equipo Honda Repsol hizo pública una entrevista que el exvalencianista y actual jugador del Real Betis Joaquín hizo a Márquez antes de viajar a Argentina. Pensando que un periodista extranjero le esperaba en uno de los autobuses turísticos de Madrid, Márquez se encontró a la estrella verdiblanca.

Entre los temas más interesantes que dieron de sí en la conversación, Joaquín bromeó con Marc que él «estaba entre el fútbol o el tenis», mientras que el piloto catalán le explicó que tuvo que decidir entre «las motos y el fútbol» porque su padre le dijo «las carreras son el domingo y los partidos también, así que tú decides», dice Marc que le dijo su padre, Julià.

