Horarios y dónde ver el Mundial de MotoGP: Gran Premio de Las Américas en el circuito de Las Américas

El Mundial de MotoGP 2018 afronta su tercera cita del año con la disputa del Gran Premio de las Américas, tercera carrera de la temporada, que se disputará en el circuito de Las Américas este domingo 14 de abril.

El Mundial aterriza en Estados Unidos tras su paso por Argentina, donde el español Marc Márques se impuso de forma aplastante en la carrera de MotoGP.

Marc Márquez, ganador los últimos seis años en el Gran Premio de Las Américas, buscará este fin de semana continuar con su reinado en Estados Unidos y confirmar su liderato de la clasificación del Mundial.

La hegemonía de Márquez (Honda) desde 2013 en Austin es total, coleccionando victorias, poles y vueltas rápidas. No en vano, ha sumado las tres en cuatro de sus cinco carreras allí. Solo el italiano Andrea Iannone, en 2015, le privó del mejor tiempo durante la prueba.

Estos son los horarios que debes tener en cuenta para no perderte nada de las carreras que tendrán lugar en el trazado texano.

Y recuerda que como cada temporada, podrás seguir en directo las carreras del Mundial de MotoGP en nuestra web.



HORARIOS DEL GP DE MOTOGP DE LAS AMÉRICAS



VIERNES

16:00h / 16:40h Moto3 (FP1)

16:55h / 17:40h MotoGP (FP1)

17:55h / 18:35h Moto2 (FP1)

20:15h / 20:55h Moto3 (FP2)

21:10h / 21:55h MotoGP (FP2)

22:10h / 22:50h Moto2 (FP2)

SÁBADO

16:00h / 16:40h Moto3 (FP3)

16:55h / 17:40h MotoGP (FP3)

17:55h / 18:35h Moto2 (FP3)

19:35h / 19:50h Moto3 (Q1)

20:00h / 20:15h Moto3 (Q2)

20:30h / 21:05h MotoGP (FP4)

21:10h / 21:25h MotoGP (Q1)

21:35h / 21:50h MotoGP (Q2)

22:05h / 22:20h Moto2 (Q1)

22:30h / 22:45h Moto2 (Q2)

DOMINGO

15:40h / 16:00h Moto3 (WARM UP)

16:10h / 16:30h Moto2 (WARM UP)

16:40h / 17:00h MotoGP (WARM UP)

18:00h / Moto3 (CARRERA)

19:20h / Moto2 (CARRERA)

21:00h / MotoGP (CARRERA)

Televisión: ¿Dónde ver el GP de Las Américas de MotoGP 2019?

El circuito de Las Américas acoge la tercera cita de la temporada de MotoGP 2019. Todas las carreras se podrán seguir a través de DAZN, pero además en este caso (y también el GP de la Comunitat Valenciana), Telecinco también emitirá en abierto la clasificación y la carrera. Además, podrás seguir también el campeonato en directo a través de nuestro especial web.