José Calero, nuevo jefe de Barberá: "Héctor no ha robado la moto"

Héctor Barberá dará el salto al Mundial de Superbike para correr en Assen este fin de semana con el Orelac Racing del también valenciano José Calero. Este empresario y director de un equipo familiar que desde hace años compite con su hijo en Supersport, se estrenó en 2018 en la categoría reina con una Kawasaki y el argentino Leandro 'Tati' Mercado, lesionado en Aragón y que este miércoles era operado con la esperanza de que pueda volver en Imola.

Pero este fin de semana su sustituto será Héctor Barberá, al que ya trató de fichar el equipo el pasado verano, y que pese la surrealista desaparición de la moto del Team Toth en Motorland Aragón y la renuncia del valenciano a correr por motivos de seguridad, según explicó en un comunicado, no ha dudado en recurrir al de Dos Aguas.

El anuncio este martes ha sido todo un voto de confianza para el expiloto de MotoGP, que se reencontrará en 'La Catedral' con el flamante líder Álvaro Bautista, con el que llegó a compartir podios hace más de una década, y que se ha estrenado a lo grande en el Mundial de Superbike con una Ducati oficial.

«Héctor se ha apartado de todo, es lo que me ha dicho, no ha hecho declaraciones porque él no ha robado la moto, y creo en su palabra por lo poco que lo conozco. Pienso que hay otros motivos para pensar otras cosas y no que él ha robado una moto. Creo que actúa bien apartándose de todo y no haciendo declaraciones. Lo pasado pasado está. Solo me interesa el piloto y creo que él es un gran piloto y lo puede hacer muy bien con la Kawasaki», declaró a SUPER José Calero antes de viajar ayer a Holanda, donde ya le esperaba Barberá, sin querer entrar a valorar lo ocurrido en el garaje del Team Toth y los impagos que denunció un mecánico esta semana.

«No voy a entrar en el tema ese. Lo único que me interesa es que tengo un piloto que se ha lesionado, y que la elección de Héctor es buena y nos puede ayudar. Tiene 32 años, es un gran piloto que sabe lo que hace, con mucha experiencia, y es lo que necesitamos. Es lo mejor para nosotros. Hay posibilidad de que pueda repetir en en Imola, pero no estamos seguros porque Tati está con mucha fuerza. Si él puede estará en Imola porque es nuestro piloto».

José Calero admite su interés por Barberá desde su salida de Moto2.

«El pasado invierno tratamos de que se subiera a una segunda moto con nosotros. Y pensamos en él cuando Tati se lesionó el sábado. No dijimos nada porque tenía contrato aún con Toth. Pero a la mañana siguiente ya estaba libre, y aunque había otras alternativas decidimos que Héctor era el piloto adecuado para nosotros en la carrera de Assen».

Pero también con vistas al futuro: «Para nosotros sería un placer poder tener una segunda moto y que Héctor estuviese con nosotros. Es también tema económico y para eso está este fin de semana para demostrar que podemos estar juntos. Es nuestro segundo año como equipo privado, no lo estamos haciendo mal, y este año tenemos una buena moto».

Además, tiene la experiencia de Barberá en Assen, donde fue segundo en 2009 tras salir de la pole en 250 cc, y tercero en 2003 en 125 cc. «Héctor creo que lo puede hacer muy bien en Assen, un circuito que no tiene grandes rectas y donde la Kawasaki se iguala a otras marcas que están arriba. Además, Héctor conoce muy bien el circuito tras tantos años en MotoGP».

