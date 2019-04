Barberá debuta en Superbike "con la conciencia limpia"

Héctor Barberá completó con buenas sensaciones su primera jornada de entrenamientos libres en Assen, cuarta cita del Mundial de Superbike en la que se estrena en sustitución del lesionado Tati Mercado en el equipo valenciano Orelac Racing.

Tras su renuncia a correr en Aragón hace una semana por seguridad y la extraña desaparición de la moto del Team Toth, el de Dos Aguas ha sido acogido por el equipo de los Calero, con los que ayer acabó el día a segundo y medio del líder del Mundial, el español Álvaro Bautista. Eso sí, el talaverano, con una Ducati menos revolucionada por decisión de Dorna ante el dominio absoluto en las primeras carreras, cedió a Rea y Sykes el honor de liderar los libres.

Barberá quiere pasar página de lo sucedido hace una semana en Aragón, donde concluyó su etapa en Supersport. «Hablé con Toth el sábado y él ya sabía que no podría correr el domingo. A la mañana siguiente no estaba la moto. Los mecánicos duermen en el camión. Yo tengo la conciencia limpia, él sabrá cómo la tiene», declaró este viernes en Teledeporte.

«Yo no tenía sueldo y no iba a cobrar, pero los mecánicos sí, que estaban por mí, y han sido completamente engañados, pues nos lo prometían y nunca llegó nada. Es surrealista, un chafón. Nos fiamos de un proyecto. Nos sirve para aprender», añadió Barberá, que agradeció la acogida de Orelac Racing.

Poco antes, en declaraciones servidas por su equipo, comentó que «el día ha sido bastante positivo», «La pista la conocía, pero con moto nueva y neumáticos es diferente. Estoy contento. Me he quedado a dos segundos del más rápido, y he recortado casi dos segundos entre una y otra sesión. Vamos en progresión. Hay mucho margen de mejora, y estamos en la línea buena", comentó.

"En la Kawasaki hemos bajado un poco las referencias respecto a Tati, un piloto más alto, pero la moto es muy divertida de pilotar, con mucha potencia, y el tipo de motor me gusta. Vamos a tratar de mejorar sábado y a ver si hacemos buena carrera, de menos a más, y cuanto más tiempo esté encima de la moto mejor me encontraré», añadió Barberá, que se estrenará en carrera este sábado a las 14:00 horas (en directo por Teledeporte, Eurosport y DAZN).