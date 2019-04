Retiran el número 69 de Nicky Hayden

El dorsal número 69 del estadounidense Nicky Hayden, fallecido hace dos años mientras practicaba ciclismo por las inmediaciones de la localidad italiana de Rimini, ha sido retirado formal y oficialmente de la relación de dorsales del campeonato del mundo de MotoGP en un emotivo acto encabezado por el presidente de la FIM, el portugués Jorge Veigas, y el máximo responsable del campeonato, el español Carmelo Ezpeleta.



Anunciado desde hace meses, este viernes se procedió a retirar formalmente el número "69" de las listas de MotoGP, además de entregarle al progenitor de la saga Hayden, Earl Hayden un trofeo representativo del número "69" con motivos de fondo de la bandera de los Estados Unidos.



Mientras, la cuenta de Twitter de MotoGP publicaba como momento para recordar siempre de Nicky Hayden sus lágrimas en pista en el Circuit Ricardo Tormo, ya campeón del mundo en 2006 tras la caída de Valentino Rossi en la misma carrera.





The best memories ?



This is how we want to remember Nicky Hayden on the day his number 69 is retired from #MotoGP ?#RideOnKentuckyKid pic.twitter.com/GQNWqFzZfD