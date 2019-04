Tremendo susto para el equipo de Aspar en Moto2

El Ángel Nieto Team de Moto2, que esta temporada regresa a la categoría intermedia tras cuatro años de ausencia desde su última aparición en 2014, entonces como Aspar Team, se llevó un enorme susto con sus dos pilotos en los últimos minutos de los primeros libres en el Circuito de Las Américas (COTA).



Tanto el británico Jake Dixon como el andorrano Xavier Cardelús sufrieron feas caídas. La de Cardelús incluso hizo suspender la sesión con bandera roja. Ambos acabaron en la clínica del Circuito de Las Américas.





#AmericasGP Medical Info:@DixonJake is OK, but he is going to be transferred to the Dell Seton Medical Center (Austin). There, the doctors will make him a scan to rule out any injury. @xavicardelus doesn't have any injury after his crash in the FP1, he's just sore. pic.twitter.com/Eo3KGWm0kh