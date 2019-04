Canet: "De darnos collejas jugando a fútbol a estar líderes del Mundial, es muy bonito"

El valenciano Arón Canet (KTM), vencedor del Gran Premio de Las Américas de Moto3 en Austin, ha reconocido que su victoria llegó desde el pensamiento pues recalcó que fue por "pensar encima de la moto" y explicó que lo hablaba con su asistente, Luis, quien le dijo "cuando piensas eres otra persona encima de la moto, y es lo que tienes que hacer en esta carrera. Pensar, pensar y pensar".

Canet reconoció que lo más importante fue pensar "en la estrategia de final de carrera, en cómo controlarla y vi que al principio me quedaba un poquito atrás, relajado y luego dije 'vale', estás octavo, ahora aprieta y ponte delante, a ver quién tira".

"He visto que lo hizo Suzuki, y con un error de Binder se abrió n hueco. Suzuki tiró muy fuerte, hizo un carrerón, pero las cosas son como son y es una pena que haya caído", lamentó el vencedor en Austin, que llevaba sin ganar desde Inglaterra en 2017.

"Tiré detrás y llegó Migno, se cayó Suzuki y decidí quedarme detrás y a falta de dos vueltas pensé que era el momento y apreté fuerte para rodar como a principio de carrera y eso me ha dado la victoria", aseguró convencido.

Ya en la última vuelta Arón Canet afirmó que apretó todo lo que pudo y explicó: "Apreté lo más que pude en las enlazadas, que se me dan muy bien, llegué a la contra recta y pensé 'que no me adelante nadie', pero en la siguiente curva me habían adelantado Migno y Rodrigo, y me dijo, o todo o nada".

"Cuando he visto que en el ángulo alguien, que era Masiá, adelantaba a Migno, se abrió un hueco y me relajé un poco, no apreté tanto como en la vuelta anterior y gané", recordó el piloto de Corbera.

"Siempre he dicho que hasta después de Jerez no se sabrá quién va a luchar por el Mundial, hay mucha gente con opciones pero por ahora es bonito compartir el liderato con Masiá, nos conocemos desde que tengo uso de razón, desde bien pequeño, de darnos collejas de pequeños jugando al fútbol en circuitos, como el de Villena; de eso a estar aquí los dos líderes del Mundial, es muy bonito", señaló satisfecho Arón Canet.

También te puede interesar:

Jorge Navarro se suma al festival valenciano en Austin