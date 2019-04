Histórico: Doblete valenciano de Canet y Masià en Austin

Arón Canet y Jaume Masià han protagonizado el primer doblete valenciano en el Mundial de MotoGP desde 2011. El de Corbera venció este domingo en la carrera de Moto3 el Gran Premio de Las Américas celebrado en Austin, Texas (EEUU), con un segundo puesto del de Algemesí tras una gran remontada.



Se trata del segundo podio de ambos esta temporada, que los iguala con 45 puntos al frente del Mundial de Moto3. No obstante, el triunfo de Jaume Masià en Argentina unido al segundo puesto de este domingo le hace estar por delante de Canet, que fue tercero en Losail, y que en Austin sumó su cuarta victoria en 56 carreras en el Mundial, la primera desde hace dos años.



Andrea Migno completó el podio del Gran Premio de Las Américas en la pequeña cilindrada. Los otros dos valencianos acabaron cerca de los puntos. Vicente Pérez, que pudo tomar la salida tras la fuerte caída del sábado, finalizó decimoséptimo, y Sergio García decimoveno en su primera carrera en el Mundial de Moto3, ya que no pudo correr en Losail por no tener la edad, y en Argentina por lesión tras una caída en el warmup.





Cuarto podio valenciano en Austin

Curiosamente, Canet, de 19 años, y Masià, de 18, no pudieron brindar en el podio al no tener los 21 años, el mínimo en EEUU para beber alcohol, y solo pudo hacerlo Migno. Ambos prolongan la racha de podios para el motociclismo valenciano, con cuatro grandes premios seguidos subiendo al cajón , desde que Iker Lecuona despidió el pasado curso en el Ricardo Tormo, algo que no sucedía desde 2011.Canet y Masià emulan en Austin a Jorge Navarro , los únicos valencianos que habían subido al podio en las seis ediciones anteriores. Terol ganó en 2013 y Navarro fue segundo en 2016.