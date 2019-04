Canet, Masià y Navarro, la nueva generación dorada del motociclismo valenciano

El motociclismo valenciano ya tiene a su nueva generación dorada. Arón Canet (19 años), Jaume Masià (18) y Jorge Navarro (23) calcaron doce años después el histórico triplete que Héctor Faubel, Sergio Gadea y Héctor Barberá realizaron en el Gran Premio de Italia en Mugello en 2007, año en el que edetano se proclamó subcampeón del mundo en 125 cc igual que hizo el de Dos Aguas en 2004. Este repetiría en 2009 con el subcampeonato en 250 cc. Pero no solo estos cuatro pilotos se repartieron gran parte de los podios para el motociclismo valenciano de la época. Compartieron éxito y varios dobletes como el de este domingo en Austin Álex Debón, y sobre todo Nico Terol, que 22 años después de Champi Herreros dio un nuevo título mundial a la terreta en 2011 en el epílogo de las 125 cc.

Se avecina otra temporada para soñar. Desde que en el último GP de Cheste Iker Lecuona (18 años) lograra su primer podio, al ser segundo tras una gran remontada, los valencianos no se han bajado del cajón. En Losail repitió Canet, tercero, y en Argentina Masià se estrenó con un triunfo. Pero la mascletà llegó en Las Américas, con triunfo de Canet y segundo puesto de Masià en Moto3, y liderato compartido con el de Algemesí por delante del de Corbera por sus mejores resultados globales. Pero además con el tercer puesto de Jorge Navarro tras dos años en blanco en Moto2.

Los tres han madurado tras varias temporadas de aprendizaje en sus respectivas categorías. Arón Canet confesaba en DAZN tras su primera victoria desde Silverstone en 2017 que su estrategia ha cambiado al pasar del Estrella Galicia al Max Racing de Max Biaggi. «He ganado porque he pensado mucho encima de la moto. Al final cuando piensas eres top y así ha sido. Saber cuándo ser agresivo por tener confianza en mí mismo, y saber que puedo luchar por el campeonato. El año pasado me vine abajo. Ahora tengo nueva moto y nuevo equipo, que han trabajado muy bien. Y mi padre me ha enseñado que el campeonato se gana al final de año, y eso, lograr el máximo de victorias a principio de año es lo que hizo campeones a Joan Mir y a Jorge Martín, ir carrera a carrera», dijo.

También ha aprendido Masià, cuyo ímpetu lo pagaba con caídas y lesiones hace un año. Ahora sabe esperar. «Estoy reformándome, simplemente lo que hago es no estresarme a principio de carrera, con pilotos muy agresivos, muchos toritos, que me echaban para atrás. Ha sido esperar que se calmara la cosa y es cuando he empezado a remontar a falta de diez vueltas. Una pena porque hubieramos podido pelear por ganar. El equipo tiene si no la mejor moto una de las mejores motos, agradecido a KTM», explicó en DAZN el del Bester Capital Dubai, cuyo equipo hizo doblete con el tercer puesto de Migno.

Y en Moto2, Jorge Navarro es otro tras cambiar la Kalex de Gresini por el equipo de fábrica de Speed Up. «Me he quitado un peso de encima. Ha costado quizá un poco demasiado, pero sabe genial. Después de momentos complicados en estas dos última temporadas reconforta mucho volver al podio, dando un paso adelante, con un gran trabajo en Austin, rematando con un podio el buen trabajo de Termas. He cambiado cosas de mi vida, cambios para seguir avanzando, y esta temporada me siento más fuerte, hay que seguir así», confesó a DAZN tras la carrera.