Vídeo: la caída de Iker Lecuona en Austin se hace viral

Iker Lecuona no pudo unirse a la fiesta del motociclismo valenciano en el Gran Premio de Las Américas disputado la pasada semana en el circuito COTA de Austin, Texas (EEUU).



El piloto valenciano de Moto2 se fue al suelo a falta de pocas vueltas cuando peleaba por entrar entre los diez primeros con su KTM. Una caída que se ha hecho viral en las redes sociales gracias a la grabación de un aficionado con su gato frente a la tele, justo en ese momento.



Un vídeo que la cuenta oficial de MotoGP ha compartido entre sus dos millones y medio de seguidores, y sobre el que el propio piloto valenciano también ha bromeado.



"Esto explica muchas cosas", dice MotoGP. "Quiero conocer al gato", contesta el piloto, que en otro tuit posterior añade: "y también al dueño"





I want to meet that cat @MotoGP, make it possible ?? https://t.co/c6BQMXqtvR