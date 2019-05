Márquez se impone en Jerez y se coloca líder del Mundial

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) se mostró absolutamente intratable en el Gran Premio de España de MotoGP que se disputó en el circuito "Ángel Nieto" de Jerez de la Frontera y con su segunda victoria de la temporada recuperó el liderato del campeonato del mundo.



El piloto de Repsol Honda es ahora líder del mundial con setenta puntos, uno más que su compatriota Alex Rins, y tres respecto al italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP19), que fue cuarto.



Márquez no se dejó sorprender en la salida y antes de llegar a la curva de final de recta ya estaba líder por delante de las dos Yamaha satélite que ayer habían comandado los entrenamientos, la del italiano Franco Morbidelli y el francés Fabio Quartararo, con Maverick Viñales en la quinta plaza, que luego fue la cuarta al superar al italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedidi GP19).





