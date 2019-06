Zasca de Ducati a Márquez... y ¡¡¡Rossi sale en su defensa!!!

La pole que ha logrado Marc Márquez en Mugello este sábado no ha sentado nada bien a Ducati. El hecho de haberla logrado aprovechándose del rebufo de Andrea Dovizioso y después de un toque entre ambos ha escocido en la escudería italiana, hasta el punto de que el Team manager de Ducati, Davide Tardozzi, se quejó del de Cervera con las siguientes palabras a Sky Sports. "Lo que hace Marc es lícito, pero es poco profesional".

Pero al margen de la defensa que hizo Marc de su propia estrategia, le salió también un sorprendente defensor en la figura de Valentino Rossi, pese a las duras polémicas que vivieron en los últimos años. "¿Con lo del toque o lo del rebufo? Allí se necesita un poco de fortuna, estar listo, Márquez es muy listo, le ha servido el rebufo perfecto. Y ha podido hacer la pole porque, probablemente, no la habría hecho. Estuvo muy bien Márquez".

El de Honda, por su parte, dio también su versión de los hechos ante la prensa en este GP de Italia. "Es cierto que he salido y he visto, o me ha dado esa impresión, que desde el primer momento Pirro me estaba marcando todo lo que hacía, si me iba largo o no, luego he parado a cambiar el neumático y me seguía esperando, y entonces le he dicho rápidamente a Santi, vamos a cambiar y vamos a emplear la misma estrategia pero al contrario. Y es ahí donde se ha visto que estaba esperando para que Pirro tirase, pero cómo no lo hizo, decidí que íbamos a seguir a Dovizioso y lo hemos hecho así y nos ha salido bien; sé que no es la mejor manera de conseguir una 'pole', porque siempre soy de los pilotos que tira delante, pero hoy tocaba esto".

A ello, añadió el líder del Mundial que "con el primer neumático venía rápido y de golpe Dovizioso y Petrucci han ralentizado mucho; Petrucci se ha apartado pero Dovizioso no, se ha quedado en medio y le he pasado porque sabía que venía en buena vuelta y ese primer neumático te tiene que posicionar, al menos con un tiempo, estar entre las dos o tres primeras líneas", comentó Márquez sobre su adelantamiento a Dovizioso.

"Con el segundo neumático, casualidad o no, he calculado la distancia que le dejaba, no he empezado la vuelta y le he dejado como a un segundo, no estaba chupando rueda, pero le he ido cogiendo durante la vuelta para llegar perfecto a la recta y la línea de meta", continuó el autor del mejor tiempo de entrenamientos.

"Este resultado mañana sería muy bueno para pensar en el campeonato, pero lo importante es ser constante, lo dije en Le Mans y lo vuelvo a decir aquí, lo importante es ser constante en todas las condiciones, en todos los circuitos, pero Dovizioso no está sufriendo tanto como parece y si se miran los papeles los más rápidos ahora son Quartararo y Viñales", aseguró Márquez.