Triunfo sólido de Alex Márquez en Moto2

El español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) consiguió su segunda victoria consecutiva de la temporada al vencer con autoridad en el Gran Premio de Italia de Moto2 en el circuito de Mugello, por delante del italiano Luca Marini (Kalex) y el suizo Thomas Luthi (Kalex).



Márquez logró un triunfo en Mugello que se resistía desde 2015, cuando lo hizo por última vez Tito Rabat (Kalex), y el triunfo le permite situarse segundo en la clasificación del mundial a sólo dos puntos del todavía líder, el italiano Lorenzo Baldasarri, que remontó desde muy atrás para acabar cuarto.



El suizo Thomas Luthi sorprendió a su compañero de equipo, el alemán Marcel Schrotter en el momento de la salida, en la que Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) se colocó rápidamente tras ellos en la curva de final de recta, en la que otro español, Iker Lecuona (KTM) no pudo evitar la caída y ser la primera baja de la categoría intermedia en Mugello.





We are racing under the Italian sun! ?



A clean get away from everyone but none as clean as @ThomasLUTHI as he leads them round the 1st lap! ?#ItalianGP ?? pic.twitter.com/qVxLFI8J5X