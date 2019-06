Quartararo impone su ley en Montmeló y saldrá desde la primera plaza

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M1) consiguió su segunda mejor clasificación de la temporada de su debut en el mundial de MotoGP al ser el más rápido en la segunda clasificación para el Gran Premio de Cataluña en el circuito Barcelona-Cataluña de la localidad de Montmeló.



Quartararo rodó en 1:39.484 y superó por quince milésimas de segundo a Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) y Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1).





Clasificación MotoGP:

(Ducati Desmosedici GP19) marcó el mejor tiempo en la primera clasificación en su segundo giro al trazado catalán y en el tercero se fue al suelo en la curva cinco, aunque recuperó muy rápido la moto para intentar reparar cuanto antes y defender su paso a la segunda clasificación, en la que por entonces era protagonista junto al español(Aprilia RS-GP).Por detrás les superó a ambos el nipón Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V), aunque todavía con más de ocho minutos de entrenamiento clasificatorio por delante en los que el italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) -que en los terceros libres sufrió una fuerte caída que le mandó directamente a la clínica del circuito, en donde no se apreciaron lesiones salvo una fuerte contusión-, consiguió rodar en 1:39.727 para ponerse primero, por delante de un Joan Mir (Suzuki GSX RR) que en su séptima vuelta se puso segundo.Aunque los minutos finales de la primera clasificación resultaron muy intensos, al final nadie pudo desbancar a Morbidelli y Mir, que accedieron a la segunda clasificación en tanto Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) fue séptimo y Tito Rabata (Ducati Desmosedici GP18) acabó noveno.Los españoles Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) y Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) fueron los primeros en salir a pista y poco a poco salieron el resto de los pilotos participantes en la segunda clasificación (Q2) para ver cómo el primer líder era Viñales, con un registro de 1:40.007, algo más de dos décimas de segundo más rápido que Márquez (1:40.271), aunque al de Repsol Honda le superó en su primera vuelta rápida el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) y luego en una secuencia casi continua tanto Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) como Alex Rins (Suzuki GSX RR).En la siguiente vuelta, en la tercera,fue el primero en bajar de los cuarenta segundos al marcar 1:39.898, ya muy cerca del mejor tiempo del fin de semana, que tieneen 1:39.547, y por detrás le superaron casi en fila india Rins, Petrucci, Quartararo y Morbidelli, hasta ese momento el más rápido, 1:39.711.La segunda clasificación entró en una fase muy intensa en la que el italianoal irse por los suelos en la quinta curva del trazado en una caída muy "tonta", quizás fruto de un neumático delantero todavía muy frío.Rins fue el siguiente, cuando marcaba dos parciales de vuelta rápida, se fue por los suelos en la curva diez y ya se quedó sin posibilidad de mejorar su quinta plaza, que todavía con otros rivales en pista le acabó relegando a la octava plaza.Márquez consiguió rodar en 1:39.499 lo que le dejó a quince milésimas de segundo del francés Quartararo, por entonces autor del mejor tiempo y aunque dispuso de una última vuelta rápida, el piloto de Repsol Honda se "coló" en una trazada en la curva cuatro, en la que se llevó un buen susto, y al final se tuvo que conformar con la segunda plaza, entre Quartararo y Viñales.En la segunda línea acabó un trío italiano formado por(Ducati Desmosedici GP19), con Danilo Petrucci, Alex Rins y Cal Crutchlow en la tercera. Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V) logró la décima posición, por delante de Joan Mir (Suzuki GSX RR) y de Pol Espargaró (KTM RC 16).1. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha YZR M 1) 1:39.484 a 167,4 km/h.2. Marc Márquez (ESP/Repsol Honda RC 213 V) 1:39.4993. Maverick Viñales (ESP/Yamaha YZR M 1) 1:39.710Segunda línea4. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha YZR M 1) 1:39.7115. Valentino Rossi (ITA/Yamaha YZR M 1) 1:39.7536. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati Desmosedici GP19) 1:39.777Tercera línea7. Danilo Petrucci (ITA/Ducati Desmosedici GP19) 1:39.8448. Alex Rins (ESP/Suzuki GSX RR) 1:39.8709. Cal Crutchlow (GBR/Honda RC 213 V) 1:40.151Cuarta línea10. Jorge Lorenzo (ESP/Repsol Honda RC 213 V) 1:40.19911. Joan Mir (ESP/Suzuki GSX RR) 1:40.24012. Pol Espargaró (ESP/KTM RC 16) 1:40.425Quinta línea (Primera clasificación)13. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Desmosedici GP18) 1:40.16714. Jack Miller (AUS/Ducati Desmosedici GP19) 1:40.27115. Karel Abraham (RCH/Ducati Desmosedici GP18) 1:40.349Sexta línea16. Takaaki Nakagami (JPN/Honda RC 213 V) 1:40.36217. Aleix Espargaró (ESP/Aprilia RS-GP) 1:40.40018. Johann Zarco (FRA/KTM RC 16) 1:40.427Séptima línea19. Tito Rabat (ESP/Ducati Desmosedici GP18) 1:40.68220. Miguel Oliveira (POR/KTM RC 16) 1:40.75221. Hafizh Syahrin (MAL/KTM RC 16) 1:40.839Octava línea22. Bradley Smith (GBR/Aprilia RS-GP) 1:41.23223. Sylvain Guintoli (FRA/Suzuki GSX RR) 1:41.27024. Andrea Iannone (ITA/Aprilia RS-GP) 1:41.748