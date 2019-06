La sorprendente reacción de Rossi y Márquez al error de Lorenzo

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) restó importancia al incidente protagonizado por Jorge Lorenzo y señaló que el español "está en un momento complicado con la Honda".

"Ha cometido un error y he escuchado que ha ido a pedir disculpas, aunque no estaba. Estas cosas pasan y no será ni la primera ni la última vez", afirmó.

"Eligió las gomas blandas delante y detrás y empujó muy fuerte en el inicio, quizás estaba un poco fuera de posición, porque justo antes nos habíamos tocado con Fabio y él nos adelantó por fuera, simplemente se veía delante y lo intentó", explicó Rossi.

"Dirección de Carrera decidirá sobre si sancionan o no a Lorenzo. Yo no tengo nada más que decir. Lo que decidan me parecerá bien", comentó Rossi sobre una posible sanción al español.

En cualquier caso, Valentino Rossi reconoció que fue "una pena muy grande" porque su equipo había "trabajado muy bien durante todo el fin de semana para estar bien en carrera".

"Era muy optimista, porque me sentía muy a gusto en el inicio de carrera y habíamos elegido el neumático correcto", añadió.



"Una curva de parking de supermercado"



Rossi se mostró crítico con la curva donde se produjo el accidente: "Desde que cambiaron el trazado en ese punto, siempre he peleado porque esa curva se hiciera por el trazado original, pero parece que no hay nada que hacer".

"No me gusta nada esa curva porque no se parece a una curva de un circuito de carreras, se parece más a una curva del aparcamiento de un supermercado", exclamó el italiano.



Márquez no ve error de Lorenzo

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), vencedor del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, reconoció que no le gusta "ganar así", favorecido por un accidente, pero señaló que "estas cosas pasan".

"El año pasado me tocó a mí en Australia con Zarco; son cosas de las carreras y hoy, por circunstancias de la vida, me he podido salvar de ésta y hemos podido sacar 25 puntos, con tres rivales claros para la carrera y por el campeonato involucrados", señaló el líder del mundial.

"La maniobra la he visto dos veces pero para mí, ésta es, entre comillas, entendible. Jorge no ha pasado o entrado fuera de control, yo iba detrás de Dovizioso y él frena muy tarde y, sobre todo, para mucho la moto, por eso he parado yo mucho la moto, como muy exagerado y he pensado 'tiro para adentro' porque aquí no me encuentro ni seguro ni bien", explicó Márquez.

"Yo tampoco podía pararla -reconoció- y luego he visto las imágenes y es cierto que todo ayuda; a Dovizioso lo paso, se va un poco largo, Viñales se va largo, Valentino también se va largo y Jorge, que venía rápido pero no fuera de la línea, pierde el tren delantero y por mala suerte su moto arrolla a los otros tres pilotos, pero yo creo que no ha sido una maniobra de aquellas que digas 'dónde iba'. No ha sido así, pero al final ha sido el responsable, entre comillas, del cero de los otros tres pilotos".

Sobre una posible sanción a Jorge Lorenzo por su acción, Márquez manifestó: "No me mojo. Tendría que volver a verlo para saber y valorar, pero para mí, en las dos imágenes que he visto, claro que las he visto en un móvil y Dirección de Carrera tiene muchos más monitores, pero para mí está al límite, yo creo que no es merecedora de sanción porque estaba en la línea, no estaba o no ha entrado fuera de la línea".

"Todavía hay muchas carreras por delante y todo puede pasar, pero sí que para mis intereses voy a ir más cómodo", subrayó.

"No sabía que los otros se habían caído, sólo sabía que Dovizioso se había caído y cuando me lo han marcado en la pizarra, porque con el equipo había hablado de que sólo quería información de Dovizioso, he pensado que podía arriesgar más porque si la lío, en el campeonato, no es tan grave", resaltó el piloto de Repsol Honda.

