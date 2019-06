Héctor Garzó se pone al frente de las MotoE

El Circuit Ricardo Tormo celebró este lunes la primera de las tres jornadas de entrenamientos colectivos de la Copa del Mundo de motos eléctricas (MotoE), con el valenciano Héctor Garzó al frente de la tabla de tiempos.

El piloto de Tech 3 fue el más rápido en el cómputo global de la jornada con un registro de 1:41,743. El valenciano se mostró muy satisfecho con las prestaciones de las MotoE que han sido reconstruidas tras el incendio que obligó a reorganizar el campeonato hace tres meses.

«Ha sido un gran inicio. Cada vez noto mejor la moto, no tiene puntos débiles, frena bien, es estable, no desgasta las ruedas de golpe... Estoy intentando seguir aprendiendo cada día y comprender la moto al máximo, me ha costado muy poco adaptarme y cogerle el rollo así que mañana a seguir aprendiendo», indicó el piloto que compagina la Copa del Mundo de MotoE con el Europeo de Moto2.

En la sesión matinal, el brasileño Eric Granado (Avintia) fue el más rápido por delante de Garzó (Tech3) y de los dos pilotos del Openbank Angel Nieto Team, Nico Terol y María Herrera. Granado paró el crono en 1:41,985 en la mejor de las doce vueltas que completó al trazado de Cheste.

Garzó se quedó a poco menos de cuatro décimas y Terol a medio segundo del piloto brasileño, los tres, igual que María Herrera son pilotos formados en la escuela del Circuit Ricardo Tormo, la Cuna de Campeones.

En la sesión de tarde el mejor tiempo ha sido para Héctor Garzó por delante de Granado, que se ha quedado a seis centésimas, y del finlandés, Niki Tuuli (Ajjo) a casi medio segundo. Los entrenamientos se han completado sin ningún incidente de consideración. De los 17 pilotos han participado en las pruebas, solo el australiano Josh Hook (Octo Pramac) y el francés Randy de Puniet (LCR) han sufrido sendas caídas sin consecuencias.

Los ensayos continuarán este martes en doble sesión de 9 a 9:30 horas y de 17 a 17:30 y se añadirá un simulacro de calificación a mediodía.

La primera cita de la Copa del Mundo de MotoE tendrá lugar en el trazado alemán de Sachsenring el 7 de julio, coincidiendo con la disputa del GP de Alemania del Mundial de MotoGP. Y las dos últimas carreras tendrán lugar en Cheste el mismo fin de semana del GP de la C. Valenciana.