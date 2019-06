Vídeo: Así suena la salida de las MotoE en Cheste

MotoE, la nueva Copa del Mundo de Motos eléctricas, sigue ensayando en el Circuit Ricardo Tormo con vistas al estreno de la nueva temporada, con seis carreras en cuatro circuitos, las dos últimas en Cheste.



Tras el incendio de Jerez que destruyó todas las motos y los cargadores, la competición ha renacido esta semana en el Circuit de la Comunitat Valenciana, donde desde este lunes entrenan todos los pilotos, entre ellos los valencianos Nico Terol y Héctor Garzó, y María Herrera y Sete Gibernau, entre otros.



Este miércoles está previsto que realicen un simulacro de carrera, a unas diez vueltas, mientras que este martes practicaron el procedimiento de salida, así como una calificación a una vuelta. Así es como suenan las 18 motos eléctricas saliendo al unísono en la recta de Cheste:





Want a sneak preview of a #MotoE race start? ??



Go behind the scenes at the MotoE Valencia test on #MotoGP's Instagram feed right now! ?https://t.co/z40EdrQg2E pic.twitter.com/ZUIIFWLCBL