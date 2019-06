Garzó acaricia el triunfo y Terol el podio en la primera carrera de MotoE

El brasileño Eric Granado (Avintia) ha sido el ganador del simulacro de carrera que la nueva competición de motos eléctricas ha celebrado en el Circuit Ricardo Tormo tras dos jornadas de ensayos colectivos.

El piloto brasileño ha superado en la última vuelta al valenciano Héctor Garzó (Tech 3) que ha liderado toda la carrera desde la salida. Garzó y Granado, dos pilotos formados en la escuela del Circuit Ricardo Tormo, han protagonizado un espectacular mano a mano en el último giro con tres adelantamientos al límite que expresan la igualdad de esta Copa del Mundo de MotoE.

"La última vuelta ha sido intensa, estaba estudiando bastante a Héctor durante toda la carrera y he visto que le podía pasar en la curva cuatro, le he pasado, he intentado cerrar los huecos pero en la curva ocho me ha pasado y le he devuelto la pasado en la misma curva, después he conseguido cerrar las puertas y estoy muy contento por haber conseguido la victoria", ha señalado Eric Granado que tratará de "darlo todo para continuar delante toda la temporada, esta carrera no garantiza nada, no da puntos, pero es una gran motivación para seguir dando el máximo".



Gran salida de Nico Terol

Por detrás de Granado y Garzó, el finlandés Niki Tuuli (Ajo MotoE) ha completado el pódium virtual, por delante del valenciano Nico Terol (Openbank Angel Nieto Team) que ha realizado una espectacular salida. El italiano Matteo Ferrari (Gresini) ha cerrado el quinteto de cabeza.

La compañera de garaje de Nico Terol, María Herrera, ha finalizado la carrera decimosegunda tras una mala salida que le ha obligado a remontar y Sete Gibernau (Join Contract Pons) ha terminado decimoquinto.

La primera carrera puntuable para la Copa del Mundo de MotoE se celebrará en el trazado alemán de Sachsenring el 7 de julio, la segunda prueba será en Austria el 11 de agosto, la tercera y la cuarta prueba tendrán lugar en el Gran Premio de San Marino y el Circuit Ricardo Tormo pondrá el broche final con la disputa de las dos últimas carreras y la celebración del título durante el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana el 17 de noviembre.