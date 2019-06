Lorenzo no piensa llamar a Viñales por el accidente de Montmeló

El español Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V), recalcó sobre el accidente que sufrió en Barcelona y en el que involucró a otra serie de pilotos que "hay que pasar página".

Uno de los pilotos involucrados en el percance, el español Maverick Viñales, dijo en sus declaraciones a la prensa haber echado de menos una llamada del piloto, pero Lorenzo fue claro al afirmar que no tenía "intención de hacerlo con Maverick", por cuestiones suyas y que no cree que con Valentino "haga falta".

"En su momento lo que tenía que hacer ya lo hice; en su momento no los encontré, sí a Dovizioso, pero lo han entendido y ya está, a pasar página", dijo Lorenzo a su llegada a Assen, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de los Países Bajos.

"Todos saben que soy un piloto que ha dado siempre mucha importancia a la seguridad y no me hacen gracia este tipo de cosas y que por un error que cometí haya tirado por la borda el fin de semana de otros pilotos, muchos de ellos aspirantes al título, pero como ya dije después de la carrera, no puedo hacer mucho más de lo que hice", continuó en ese sentido Lorenzo.

"Tengo que aprender de ese error para no repetirlo pero como dije en su momento no hice ninguna cosa loca, sino que se juntaron varias circunstancias que hicieron que en ese momento tuviese que frenar un poco más con el freno de delante y sucedió", recordó el piloto de Repsol Honda, quien recalcó que intenta ser "un piloto seguro que no causa riesgos".

Sobre su percance durante los test, Jorge Lorenzo reconoció: "después de la caída estaba un poco preocupado y fui a la clínica para hacerme radiografías y ver que no tuviese alguna vértebra afectada". Tras confirmar que no había lesión decidió continuar con las pruebas. "Aunque desafortunadamente no estaba en las mejores condiciones, rodé un segundo más lento, y no pude empujar como antes de la caída".

En lo estrictamente deportivo, Jorge Lorenzo explicó que muchas de las cosas que probaron en Montmeló tras el gran premio las podría utilizar ya. "Básicamente casi todas las cosas que probamos el lunes se pueden utilizar, no todas desde el principio, pero algunas de ellas ya a partir del primer entrenamiento".

"No hay nada revolucionario, pero son pequeñas cosas que me harán sentirme más cómodo y cansarme menos o ir incluso más rápido", aseveró el triple campeón del mundo de MotoGP.