Jorge Lorenzo tratará de regresar en Brno

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Repsol Honda) ha asegurado este viernes tras la caída en la FP1 que le ha provocado una fractura vertebral, y obligado a dejar el Gran Premio de Holanda, que hará todo lo posible para recuperarse de cara al Gran Premio de la República Checa, del 4 de agosto.

"Debido a la caída, me he fracturado las vértebras T6 y T8. La lesión no me permitirá correr ni aquí ni en Sachsenring. Mañana (sábado) volaré a Lugano y haré todos los tratamientos posibles para estar preparado para ir a Brno", explicó el piloto en declaraciones facilitadas por el equipo.

Lorenzo se fue al suelo durante el FP1, deslizándose por el asfalto y con vueltas de campana ya sobre la grava. Tras realizarle una resonancia magnética, se ha confirmado que tiene una fractura estable de la vértebra T6 y una fractura trabecular de la vértebra T8.

De este modo, el piloto se perderá la siguiente cita del Mundial de MotoGP, el Gran Premio de Alemania que se disputará en Sachsenring el 7 de julio, y hará todo lo posible para poder estar en la siguiente carrera, en Brno.