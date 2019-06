Vídeo: Caída del líder Arón Canet en los libres de Moto3

Arón Canet, el único piloto de la parrilla de Moto3 que sabe lo que es ganar en el Gran Premio de Holanda, protagonizó una de las caídas de la primera jornada de entrenamientos libres, en la sesión vespertina.



Su excompañero de equipo en el Estrella Galicia 0,0, Alonso López, recortó la curva sin ver que por dentro estaba superándole el ahora piloto del Max Racing de Max Biaggi, más líder desde la carrera de Montmeló. Por fortuna, la caída no tuvo consecuencias, al margen de entorpecer la puesta a punto de las motos para la carrera del domingo.





More drama for @aroncanet44! ?



After his problematic start to the session, the championship leader tangles with @Alonsolopez72! ?#DutchGP ?? pic.twitter.com/g9420eBYCP