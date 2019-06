Monumental rajada en el equipo de Jaume Masià

Polémica sesión de calificación en Moto3 donde el valenciano Jaume Masià, quinto en el Mundial con 65 puntos y que este año ya había hecho una pole, se quedó sin opciones de luchar por la del GP de Holanda al no poder acceder a la Q2 por apenas 54 milésimas. El piloto de Algemesí no tuvo más remedió que encaminarse hacia el box antes de tiempo para desesperación de un equipo que no daba crédito a lo sucedido.



«Estoy tremendamente enfadado porque te quedas fuera por culpa de pilotos estúpidos», aseguró José Manuel Ruiz, jefe técnico del Bester Capital Dubai, a los micrófonos de DAZN. «Se jugaba todo en milésimas y tal y como están los sistemas de cronos y demás da igual lo bien que trabajes y la puesta a punto que hagas, viene un gilipollas, se mete por el medio y te rompe la primera parte. Viene otro subnormal, te rompe la segunda parte y te quedas fuera de la Q2 por pilotos estúpidos que no saben trabajar», prosiguió Ruiz visiblemente enfadado.



«Estamos trabajando demasiado bien para que nos pase esto», destacó, al tiempo que solicitó «hacer algo diferente» en la calificación. «Este sistema de cronos estamos viendo que no funciona. Pilotos que tienen que estar delante los metes atrás, metes pilotos que no saben hacer las cosas pero te hacen una vuelta y salen delante, y luego la lian», concluyó.





Tampoco hubo mejor suerte para los otros dos pilotos valencianos de la categoría., líder del Mundial , saldrá noveno. En su último giro tanto el decomocomenzaron con parciales de vuelta rápida de la categoría, aunque en los parciales intermedios no los pudieron mantener, pero en el caso del checo le sirvió para situarse en la segunda posición, no así a Arón Canet , quien con varios sustos se vio relegado a la novena plaza y aún así fue el mejor español de la categoría., por su parte, iniciará la prueba desde el decimosexto lugar. Además,partirá duodécimo, justo por delante de, decimotercero, ylo hará desde la vigésima posición.En cuanto a las primeras posiciones, el piloto italiano Nfirmó una pole de récord y liderará la primera fila de la parrilla junto al japonésy el también transalpino.Con su récord absoluto de la pista (1:41.232), el dese convierte en el primer piloto de la cilindrada pequeña que repite pole este año, después de lograrlo en. Es, además de su segunda primera posición de salida del año en Moto3, la séptima de su carrera profesional.