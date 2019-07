Horarios de MotoGP: Gran Premio de Alemania en el circuito de Sachsenring

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) afronta la novena cita del Mundial de MotoGP, el Gran Premio de Alemania que se disputa este fin de semana en el circuito de Sachsenring, sabiendo que se irá líder al 'parón' veraniego pase lo que pase, pero querrá hacerlo con buena nota y cortando las alas a rivales que, como Maverick Viñales (Yamaha), intentarán incomodarle su descanso.

Viñales ganó la última carrera en Assen, en el Gran Premio de Holanda, y sonrió por fin al comprobar que su Yamaha no va únicamente rápida a una vuelta, y que tiene ritmo para aguantar en cabeza una carrera. Lo intentó en Barcelona pero se fue al suelo en la 'escabechina' de Jorge Lorenzo, y habrá que ver si en Sachsenring, un trazado distinto al neerlandés, es capaz de repetir.

Las Yamaha suelen ir bien en el trazado germano, pero el rey de la pista no es otro que el catalán Marc Márquez. Acumula ya nueve victorias consecutivas en Sachsenring --una en 125cc, dos en Moto2 y seis en MotoGP-- y es el piloto de la categoría reina con más triunfos en Alemania. Además, puede superar a Giacomo Agostini como piloto con más años seguidos invicto en un mismo circuito --el italiano venció en Imatra (Finlandia) de 1965 a 1973--.

Un nuevo reto para un Márquez que lidera el campeonato con 44 y 52 puntos de ventaja sobre las Ducati oficiales de Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci, respectivamente, con Àlex Rins (Suzuki) cuarto a 59 puntos ya del 'tro de Cervera'.

Horarios del Gran Premio de Alemania de MotoGP

VIERNES

09:00h / 09:40h Moto3 (FP1)

09:55h / 10:40h MotoGP (FP1)

10:55h / 11:35h Moto2 (FP1)

13:15h / 13:55h Moto3 (FP2)

14:10h / 14:55h MotoGP (FP2)

15:10h / 15:50h Moto2 (FP2)

SÁBADO

09:00h / 09:40h Moto3 (FP3)

09:55h / 10:40h MotoGP (FP3)

10:55h / 11:35h Moto2 (FP3)

12:35h / 12:50h Moto3 (Q1)

13:00h / 13:15h Moto3 (Q2)

13:30h / 14:00h MotoGP (FP4)

14:10h / 14:25h MotoGP (Q1)

14:35h / 14:50h MotoGP (Q2)

15:05h / 15:20h Moto2 (Q1)

15:30h / 15:45h Moto2 (Q2)

DOMINGO

08:40h / 09:00h Moto3 (WARM UP)

09:10h / 09:30h Moto2 (WARM UP)

09:40h / 10:00h MotoGP (WARM UP)

11:00h / Moto3 (CARRERA)

12:20h / Moto2 (CARRERA)

14:00h / MotoGP (CARRERA)