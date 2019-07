GP de Alemania: Ramírez se queda sin la pole en Moto3 por el avance de Sasaki y Toba

El piloto japonés Ayumu Sasaki (Honda) saldrá desde la pole, la primera de su vida, en la carrera de Moto3 del Gran Premio de Alemania, novena prueba del Mundial de motociclismo, por delante de su compatriota Kaito Toba (Honda) y del español Marcos Ramírez (Honda), mientras que el líder del Mundial, Arón Canet (KTM), no logró superar la Q1 y partirá vigésimo segundo.





Another unpredictable #Moto3 race lies in store! ??@AyumuSasaki1 grabs his first ever pole position with championship leader @aroncanet44 back on the eighth row! ??#GermanGP ???? pic.twitter.com/pY7xWmgtF3