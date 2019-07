Nico Terol y Xavi Forés brillan en las 8 Horas de Suzuka

Los pilotos valencianos Nico Terol y Xavi Forés disfrutaron el pasado domingo a lo grande en su estreno en las 8 Horas de Suzuka, última prueba del Mundial de Resistencia EWC de la FIM. Una especialidad nueva para el de Llombai pero no para el alcoyano, que ya debutó en abril en las 24 Horas de Le Mans, con una Yamaha que a las quince horas dijo basta.

En esta ocasión, el campeón del mundo de 125 cc y sus dos compañeros pudieron llevar la Honda privada a meta, con un fantástico resultado pese a las limitaciones respecto a otros rivales, y en un circuito japonés inédito para él. También era la primera vez que corría en esta pista el de Llombai, si bien este contó con el apoyo de fábrica dentro de la estructura oficial de Honda, marca con la que disputa este año el Campeonato Británico de Superbike.

Las 8 Horas de Suzuka, que se disputaron la madrugada del domingo en España, tuvieron tintes dramáticos tanto en la calificación como al final de la carrera. El sábado, por la penalización que afectó al equipo de Xavi Forés, Dominique Aegerter y Ryo Mizuno, por un supuesto error en el marcaje de los neumáticos el día anterior, muy criticado por los pilotos en redes sociales.

«Qué fácil es arruinar el trabajo de todo un año desde la silla de una oficina, cuando hay pruebas demostrables del error. Una decisión bastante errónea», lamentó Forés. Un castigo que les impidió salir cuartos en una parrilla de 64 motos (equipos). Tuvieron que hacerlo desde el pitlane, y con 90 segundos de retraso.

A pesar de ello, Forés, Aegerter y Mizuno remontaron hasta la sexta posición en la que cruzaron la meta, con 213 vueltas, apenas tres vueltas menos que los campeones.

No obstante, cayeron un puesto como todos los participantes cuando Dirección de Carrera revisó el polémico final de infarto provocado por la rotura de motor del SERT, que dejó un reguero de aceite en pista que hizo caer a Jonathan Rea (líder del Mundial de Superbike que ha ganado los últimos años) cuando mandaba en la carrera a falta de dos minutos, y con la bandera roja haciéndose de rogar, de noche y lloviendo.

El equipo oficial de Yamaha con Michael van der Mark, Katsuyuki Nakasuga y Alex Lowes cruzó en primer lugar la meta, pero después de las protestas fue relegado al segundo lugar mientras se proclamaba ganador a Kawasaki con Rea, Leon Haslam y Toprak Razgatlioglu, con Yamaha segunda y Red Bull Honda tercero.



Forés: "Nos vamos satisfechos"

«Ha sido una experiencia bonita, la he vivido con mucha intensidad y he intentado disfrutarla al maximo», explicaba Forés a SUPER. «Sí que es cierto que la penalización nos hizo perder todas las opciones de luchar por un podio o un Top-4 pero nos vamos muy satisfechos de como hemos terminado los relevos y la carrera. Salir últimos, con 90 segundos de desventaja fue un palo gordo y tuvimos que gestionar de modo diferente las paradas en box y los relevos».

Para Forés, que marcha séptimo en el 'British', ha sido una experiencia que no descarta repetir: «Creo que no ha estado nada mal como primer año aquí. En mis relevos fui capaz de rodar en tiempos de cabeza muchas vueltas y eso es con lo que me quedo. El equipo es muy profesional y he aprendido mucho al igual que ellos han aprendido distintas áreas de mí».



Terol: "Nos faltaban muchas cosas, pero hemos hecho un gran trabajo"

Con la victoria de Kawasaki, el Team Frontier de Nico Terol, el francés Alan Techer y el británico Danny Webb bajó también de la decimosexta a la decimoséptima posición, pero no del podio de los privados, donde fue tercero tras 207 vueltas, a nueve de los ganadores, y una grandísima remontada, según explicaba Terol a SUPER.

«Estoy contento porque hemos hecho un gran trabajo, con un equipo privado. Alan Techer fue campeón del mundo en Suzuka de Resistencia, y ha demostrado que es el más rápido y encima a buen ritmo. Lo único que tuvo una caída y tuvimos que remontar desde el puesto 45 hasta el 16 del final y terceros entre los privados, por lo que muy contentos. Aquí en Suzuka a los Dunlop les falta un poco respecto a los Bridgestone, no teníamos electrónica, y de motor también nos faltaba, pero lo he dado todo por mi parte y estoy satisfecho con el trabajo», comenta Terol, que se toma estas palizas de la resistencia como el mejor entrenamiento para llevar las pesadas motos eléctricas de la nueva Copa del Mundo de MotoE cuya siguiente cita es el 11 de agosto en el Gran Premio de Austria.



Cuarto título para David Checa en la Resistencia

David Checa logró su cuarto Mundial de Resistencia tras acabar las 8 Horas de Suzuka duodécimo con el equipo oficial Kawasaki de Jérémy Guarnoni y Erwan Nigon. El otro español, Pedro Vallcaneras, hizo podio en Superstock. Ellos dos y los valencianos Nico Terol y Xavi Forés formaron la Armada española en esta edición de una mítica prueba que presenciaron 100.000 espectadores.