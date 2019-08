¿Trueque entre Jack Miller y Jorge Lorenzo?

Según apuntan desde Italia Jorge Lorenzo podría fichar por el Pramac Racing la próxima temporada, siendo así el recambio del australiano Jack Miller, que iría al equipo oficial de Honda.

En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Austria el trueque con Lorenzo no preocupa al oceánico, aunque él mismo afirmó que podría haber algo de verdad: «No le daba credibilidad antes de este fin de semana, pero en base a las respuestas que recibimos parece que hay algo de verdad. Ya veremos cuando vuelva Jorge de donde quiera que esté, ahí descubriremos lo que nos depara el futuro. Yo me centro en lo que puedo hacer y no me estreso, si continúo pilotando así seguiré aquí el año que viene».

El compañero de equipo de Lorenzo, Marc Márquez, restó credibilidad a los rumores de la marcha de Lorenzo de Honda. «Los rumores dicen eso, pero sé que tiene un año más de contrato con Honda y conociendo a Jorge, con el orgullo que tiene, me cuesta entenderlo, pues si tienes orgullo de campeón lo que quieres con una moto campeona es lograr y hacer ver que tú también eres capaz y conseguir lo que te habías propuesto cuando firmas por una marca», aseguró el piloto catalán.

En concordancia a lo que dijo Márquez habló Valentino Rossi. «Es una sorpresa escuchar estas noticias sobre Ducati pero si nos fijamos en los resultados de Jorge tiene sentido porque ha tenido muchos problemas con la Honda. No sé si es verdad, esta en una Honda de fábrica y considero que puede pilotarla, aunque a lo mejor debe modificar algunos elementos», aseguró 'Il Dottore' que no olvida que su excompañero ha tenido 'mucha mala suerte', especialmente con «su primera lesión haciendo 'flat track', porque «se perdió el primer test de Malasia y eso fue un desastre y esa parte de la temporada es crucial porque tienes seis días para rodar con la moto sin la presión de un fin de semana de carreras», recordó el italiano nueve veces campeón del mundo.

«Fue desastroso. Cuando llegó el primer fin de semana de carrera fue todo más difícil y cada vez cometía un error. Si tiene más tiempo y suerte puede ser más competitivo en la Honda», remarcó Valentino Rossi.