Jaume Masià ficha por el Leopard Racing para 2020

Jaume Masià saldrá este domingo desde la primera fila de la parrilla en el GP de Austria de Moto3 tras acabar tercero por detrás del italiano Romano Fenati y del japonés Ayumu Sasaki, aunque el nipón le cederá su posición por sanción. Pero más importante aún que su buena clasificación para la carrera, fue la confirmación de su fichaje por el equipo Leopard para 2020.

El de Algemesí se asegura así una de las monturas más codiciadas de la parrilla y cambia la KTM por la Honda para intentar pelear con todas las garantías posibles por el título de campéon del mundo de Moto3 en el que será su tercer año en el Mundial.

Y es que tras una primera temporada difícil de adaptación, su consolidación en la actual (suma una victoria y tres podios y es quinto en la general) y el hecho de que Arón Canet y Lorenzo dalla Porta vayan a dar el salto a Moto2 el próximo año, Masià cree que está ante la oportunidad de su vida para ser campeón antes de abandonar también la menor de las categorías del Mundial.

A sus 18 años sabe que es un tren que no podía dejar escapar y así lo dejó claro en sus primeras declaraciones tras la firma de su nuevo contrato. "Estoy muy emocionado con esta oportunidad. Leopard es un equipo top y el lugar adecuado para conseguir mi objetivo. No puedo esperar para empezar mi camino con ellos, probar la nueva moto y vivir la experiencia.

El director ejecutivo de la estructura, Miodrag Kotur, se mostró también ilusionado por el hecho de haber podido fichar al valenciano, uno de los pilotos punteros del Mundial. "Estamos muy contentos de poder contar con Masià para 2020. Es un piloto rápido y fuerte y creemos que encajará con la filosofía del equipo y con nuestros objetivos. El mayor de todos es luchar por el campeonato. Juntos seremos capaces de hacerlo".

Masià, tendrá como compañero al italiano Dennis Foggia, heredará así la moto de Lorenzo Dalla Porta (segundo en el campeonato a solo tres puntos de Arón Canet) y de Marcos Ramírez, con el que Masià está empatado en la quinta posición del campeonato con 78 puntos. Además, el valenciano correrá también en el equipo en el que Joan Mir se proclamó campeón del mundo en 2016 en Moto3.

Respecto a la sesión de clasificación de este sábado, Masià se lamentó por no haber podido lograr una pole que acarició. "En la Q2 venía muy bien y un error con el cambio de marchas en la bajada de la curva 4 hizo que perdiese todo. Aún así, pude recuperar. Es una tercera posición, estoy contento, estamos trabajando en buena línea y estoy muy motivado con el equipo y con la moto", señaló a DAZN.

Además, el de Algemesí reconoció que tuvo nervios al comienzo del día, cuando se vio obligado a disputar la Q1. "Ha sido un día muy complicado porque en la Q2 me han quitado la vuelta. Me he puesto muy nervioso porque había cuatro o cinco pilotos que no dejaban de ir detrás de mí. Quizá he hecho muchos errores, pero al final fui primero y pude pasar a la Q2".

De los otros dos valencianos en la categoría, Arón Canet tendrá que defender su ventaja de tres puntos en el liderato ante Dalla Porta, pero lo hará saliendo desde una incómoda 13 posición de la parrilla (el italiano saldrá noveno), mientras que Sergio García Dols lo hará desde la 25ª posición después de que le anularan su mejor vuelta por rebasar el límite de la pista.