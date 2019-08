Aron Canet pierde el liderato por un punto

El italiano Romano Fenati (Honda) se reencontró con la victoria en el mundial de motociclismo al vencer el Gran Premio de Austria de Moto3 que se disputó en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, por delante de Tony Arbolino y John McPhee.

Fenati no ganaba ninguna carrera desde el Gran Premio de Japón de 2017 y este es su primer triunfo tras cumplir con una sanción que a punto estuvo de retirarle definitivamente de la competición por accionar la leva del freno delantero de la moto de su compatriota Stefano Manzi durante la carrera de Moto2 en el circuito de Misano Adriático, escenario del Gran Premio de San Marino de 2018.

Lorenzo dalla Porta vuelve a recuperar el liderato del mundial al concluir sexto la prueba, mientras que Arón Canet (KTM), se tuvo que conformar con la décima posición, que le relega a la segunda posición por un solo punto de diferencia.

Después de todos los cambios que se produjeron como consecuencia de las penalizaciones impuestas a los pilotos, el británico John McPhee (Honda) fue el más rápido, pero enseguida le superó el italiano Tony Arbolino (Honda) y también su compatriota Romano Fenati (Honda), pero entre ellos ya se estableció una primera lucha por el liderato de la carrera.

Ya desde la primera vuelta Arbolino se puso al frente de la carrera secundado por McPhee y Fenati, que lograron abrir un pequeño hueco respecto al grupo perseguidor, que lideró el italiano Lorenzo dalla Porta (Honda), rival de Arón Canet (KTM) por el liderato del mundial, que también estaba en ese grupo de diez pilotos.

En otro grupo más atrás estaba Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda), Raúl Fernández (KTM), Jeremy Alcoba (Honda) y Alonso López (Estrella Galicia 0'0 Honda), remontando desde la última posición tras cumplir con la penalización que se le impuso en el Gran Premio de la República Checa por empujar a su propio compañero de equipo Sergio García.

Poco a poco y a ritmo de vuelta rápida de todos ellos, el trío de cabeza abrió un hueco prácticamente insalvable que en cinco vueltas era ya de más de tres segundos, mientras que en el grupo perseguidor los "toques" por ganar la posición fueron constantes y en algunos de ellos se vio involucrado el líder del mundial Arón Canet, que se quedó un poco descolgado y por tanto con la necesidad de volver a "enganchar" con el grupo de Lorenzo dalla Porta.

Antes de completarse la séptima vuelta, con Arbolino aún de líder pero atosigado por Fenati, Raúl Fernández (KTM), que era decimoctavo, se fue al suelo al pisar la zona húmeda del trazado, aunque pudo coger rápidamente su moto para intentar continuar pero tuvo que entrar en talleres al haber sufrido daños que no le permitían continuar en las mejores condiciones.

Por detrás, Alonso López, que tuvo que salir desde la calle de talleres, estaba protagonizando una espectacular remontada que le llevó a la decimotercera posición en la novena de las 23 vueltas a la que estaba programada la carrera.

Una vuelta más tarde, en el décimo giro, Romano Fenati marcó vuelta rápida de carrera para comenzar un intento de escapada del trío de cabeza para conseguir seis décimas de ventaja iniciales; Jaume Masiá asumió el rol de líder en el segundo grupo, que estaba a casi seis segundos de diferencia y formado también por los italianos Celestino Vietti y Lorenzo dalla Porta, el español Marcos Ramírez (Honda) y el kazajo Makar Yurchenko (KTM).

El tercer grupo lo encabezó Arón Canet, que buscó con ahínco intentar neutralizar a los de delante, donde iba Lorenzo dalla Porta, y que estaba formado por el checo Jakub Kornfeil, el italiano Niccolo Antonelli (Honda) y el también español Albert Arenas (KTM), con los que intentaba enlazar, en solitario, el piloto de Estrella Galicia 0'0, Alonso López, que ya había perdido a su otro integrante, Sergio García, por caída en la curva nueve.

Fenati consiguió abrir un hueco importante respecto a sus perseguidores para conseguir su undécima victoria, con lo que igualó en número de victorias al español Joan Mir en la categoría de Moto3.

Alonso López en su frenética lucha por ascender posiciones cometió varios errores en los que excedió los límites del circuito y fue sancionado con una "vuelta larga", que se cumple en la primera curva y que en realidad le hizo decir adiós a la posibilidad de mejorar aún más salvo que por delante también se cometiesen errores.

Tras Romano Fenati, McPhee y Arbolino tuvieron que centrarse en mantener su ritmo para intentar que Vietti y Masiá -al que avisaron de penalización de "vuelta larga" por exceder los límites del circuito-, les alcanzasen en las últimas vueltas de carrera.

A dos vueltas del final Jaume Masiá protagonizó una nueva vuelta rápida de carrera que le "enganchó" literalmente al rebufo de la moto de John McPhee y a la pelea por las posiciones de podio junto a Romano Fenati, pero el valenciano le puso demasiada pasión al momento y pocas curvas después cometió un error que le hizo rodar por los suelos y perder cualquier opción.

Quien no cometió ningún error fue Celestino Vietti, que primero adelantó a John McPhee y se colocó tras la estela de Tony Arbolino, al que no pudo superar y en su afán de hacerlo se despistó y se le coló "in extremis" John McPhee.

Marcos Ramírez acabó en la quinta posición, con Arón Canet décimo y Albert Arenas undécimo, mientras que la remontada de Alonso López finalizó su remontada en la decimosexta plaza, con Jeremy Alcoba (Honda), vigésimo primero y Sergio García, que regresó a la prueba tras entrar en su taller, vigésimo séptimo a una vuelta del vencedor.

-- Moto3 (23 vueltas, 99,314 kmts.)

.1. Romano Fenati (ITA/Honda) 37:50.135 a 157,4 km/h.

.2. Tony Arbolino (ITA/Honda) a 1.097

.3. John McPhee (GBR/Honda) a 1.105

.4. Celestino Vietti (ITA/KTM) a 1.120

.5. Marcos Ramírez (ESP/Honda) a 6.789

.6. Lorenzo dalla Porta (ITA/Honda) a 7.559

.7. Makar Yurchenko (KAZ/KTM) a 17.880

.8. Jakub Kornfeil (RCH/KTM) a 17.902

.9. Niccolò Antonelli (ITA/Honda) a 17.936

10. Arón Canet (ESP/KTM) a 18.030

11. Albert Arenas (ESP/KTM) a 18.730

12. Ai Ogura (JPN/Honda) a 23.800

13. Ayumu Sasaki (JPN/Honda) a 23.884

14. Dennis Foggia (ITA/KTM) a 24.240

15. Darryn Binder (AFS/KTM) a 24.955

16. Alonso López (ESP/Estrella Galicia 0,0 Honda) a 25.595

.........

21. Jeremy Alcoba (ESP/Honda) a 43.327

27. Sergio García (ESP/Estrella Galicia 0,0 Honda) a 1 Vuelta

Vuelta rápida de entrenamientos (Vuelta 6): Romano Fenati (ITA/Honda), 1:36.460 a 161,1 Km/h.

Vuelta rápida en carrera (Vuelta 22): Celestino Vietti (ITA/KTM), 1:36.587 a 160,9 Km/h.

Récord del circuito (2018): Lorenzo dalla Porta (ITA/Honda), 1:36.307 a 161,4 Km/.

Récord de vuelta más rápida (2019): Tony Arbolino (ITA/Honda), 1:35.778 a 162,3 Km/h.



Campeonato del mundo (11 de 19):

.1. Lorenzo dalla Porta (ITA) 155 puntos

.2. Arón Canet (ESP) 154

.3. Tony Arbolino (ITA) 113

.4. Niccolò Antonelli (ITA) 105

.5. Marcos Ramírez (ESP) 89

.6. John McPhee (GBR) 84

.7. Celestino Vietti (ITA) 81

.8. Jaume Masiá (ESP) 78

.9. Romano Fenati (ITA) 67

10. Jakub Kornfeil (RCH) 67

.........

13. Gabriel Rodrigo (ARG) 50

16. Raúl Fernández (ESP) 45

20. Albert Arenas (ESP) 35

21. Alonso López (ESP) 33

24. Sergio García (ESP) 9

27. Carlos Tatay (ESP) 4.