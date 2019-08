Álex Crivillé se pasa a los caballos

El expiloto español Álex Crivillé, doble campeón mundial de motociclismo, ha cambiado las motos por los caballos y forma parte de la selección española que disputará el próximo fin de semana el Campeonato de Europa de 'raid endurance' en Euston Park (Suffolk), en el este de Inglaterra

Crivillé empezó a cabalgar para desconectar de las carreras cuando todavía competía en el Campeonato del Mundo de 500cc y, tras muy buenos resultados a nivel nacional a lo largo de estos años, regresa a la acción a los lomos de su caballo Asifa, con el que ya se adjudicó la séptima plaza en el Campeonato de España de 'raid endurance'.

"Me compré un caballo y empecé a competir por afición. Un jeque de Jordania quería un casco mío, se lo regalé y después me envió un caballo a casa. Empecé por hobby y, poco a poco, me fui metiendo", explicó el catalán en declaraciones facilitadas por AMV.

Crivillé será el próximo fin de semana uno de los dos suplentes del equipo español, que viajan para respaldar a los cinco titulares. "Es una carrera muy importante en la que están los mejores jinetes de cada país. Me hace especial ilusión que me hayan seleccionado y España tiene opción de ganar la medalla de oro. Nos hemos ganado la plaza a base de resultados porque en el Campeonato de España terminé séptimo", resaltó.

La prueba de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) consta de un recorrido clásico de 100 millas (160 kilómetros) divididos en seis fases a lo largo de este sábado. En cada etapa se realizan exhaustivos controles al caballo (trote, metabólico y cardiaco) para comprobar su estado óptimo para la competición en un terreno muy rápido, plano y con mucha hierba.

También te puede interesar:

Descalificada en el Europeo tras hallar sangre en su montura